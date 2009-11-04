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Dünya

Başı vurulduktan sonra çarmıha gerilecek

Suudi Arabistan’da çocuklara tecavüzden suçlu mahkum başı vurulduktan sonra çarmıha gerilecek.

04 Kasım 2009 02:00

Suudi Arabistan’da temyiz mahkemesi, çocuklara tecavüz etmek ve bir çocuğu çölde ölüme terk etmekten suçlu bulunan mahkum hakkında verilen başı vurulduktan sonra çarmıha gerilme cezasını onayladı.

5 çocuğa tecavüz etmek ve 3 yaşındaki bir çocuğu tecavüz ettikten sonra çölde ölüme terk etmekten suçlu bulunan 22 yaşındaki mahkum geçen yıl, 7 yaşındaki bir çocuğun yardımıyla tutuklandı. Suudi Arabistan’da çarmıha gerilme cezası, toplum içinde başı kesilerek idam edilen kişinin cesedinin tahta direklere bağlanarak sergilenmesi biçiminde uygulanıyor.

İşkenceyle ölüm

1979 yılında Kabe’yi ele geçiren El Otaibi liderliğindeki kalabalık silahlı bir grup, 255 kişinin ölümüne, 560 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.  Olayın elebaşıları, hergün bir uzvu kesilerek yavaş yavaş öldürülmüştü.

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