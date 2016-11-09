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Yaşam

Başı su birikintisinin içerisinde vurularak öldürülmüş olarak bulundu

Olayla ilgili olarak İlker’in cebinden çıkan banka dekontunda ismi yazan kişi gözaltına alındı

09 Kasım 2016 07:11

Kocaeli'nin Körfez İlçesi’nde 37 yaşındaki Hasan İlker, tabanca ile başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Olayla ilgili olarak İlker’in cebinden çıkan banka dekontunda ismi yazan kişi gözaltına alındı.

Körfez Yukarı Hereke Mahallesi’nde dün oyun oynayan çocuklar, su birikintisinin kenarında başı suyun içerisinde olan bir erkek cesedi gördü. Korkan çocuklar, bir gün sonra olayı ailelerine anlattı.

Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tabanca ile başından vurulduğu belirlenen cesedi, su birikintisinden çıkardı.

Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, cebinden bir bankaya ait dekont içine sarılmış esrar ve iki adet iskambil kağıdı çıktı. Jandarma, dekontun üzerinde ismi yazılı olan F.D.’yi gözaltına aldı. F.D.’nin teşhis ettiği cesedin, Hasan İlker’e ait olduğu belirlendi. F.D., jandarmaya verdiği ifadede, Hasan İlker’i üç gün önce gördüğünü söyledi.

Jandarma, silah olabileceği düşüncesiyle suyu boşalttı, çamur olan alanın kuruması için aramalar yarına ertelendi.

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