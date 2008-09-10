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Başı fena halde dertte

Allice Delal, bir iç giyim firması için yerini aldığı Kate Moss'un uyuşturucu skandalı ile aynı kaderi paylaşıyor

10 Eylül 2008 03:00

Kate Moss'u iç giyim firması 'Agent Provocateur'le olan modellik işinden eden Allice Delal, yerine geçtiği top modelle aynı kaderi paylaşarak kokain skandalı yarattı.

İngiltere'nin son zamanlarda Kate Moss'un tahtına aday gösterdiği 20 yaşındaki model Dellal'ın başı, uyuşturucuyla fena halde dertteymiş. İngiltere ünlü modelin kokain çekerken çekilmiş fotoğraflarını konuşuyor. Basına düşen bu fotoğraflar genç kızın modellik kariyerini büyük sekteye uğratacağa benziyor.

İngiliz tasarımcı Vivienne Westwood'un ve Mango'nun modelliklerini yapan genç model zengin bir ailenin kızı. Emlak zengini Guy Dellal'in kızı olan Allice, bu yıl iç giyim firması 'Agent Provocateur'' tarafından yapılan gizli bir müdaheleyle Kate Moss yerine yeni reklam yüzü olmuştu. Bir milyon dolarlık anlaşması iptal edilen Kate Moss'un başına gelenler ise adının uyuşturcu olaylarına karışmasına bağlanmıştı. Şimdiyse aynı kaderi Allice Delal yaşıyor.

Dellal'in 78 yılında teyzesi de Paris'te aşırı dozdan ölmüştü.

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