Başı açık öğretmeni sınıfa almadılar

T24- Hindistan'ın doğusunda, Müslümanların yaşadığı Batı Bengal eyaletindeki bir üniversitesinin öğrencileri, bir kadın okutmanın derslere başı açık girmesine izin vermedi.





Aliye Üniversitesinin Kalküta kampüsündeki öğrenci birliği, tüm kız öğrenci ve kadın okutmanların burka giymesini istedi.





Kadın okutman Sirin Midya, mart ayında görevine atandığını, ancak o tarihten bu yana derslere giremediğini söyledi.





Midya, öğrencilerin kendilerini tehdit ettiğini ve "Burka giymeyenler evine dönsün" yazılı afişler astığını belirtti.





Üniversitenin Rektör Yardımcısı Seyid Şemsül Alam ise üniversitelerinde kıyafet yönetmeliği olmadığını, ancak kadın okutmandan başka bir kampüste çalışmasını istediklerini ifade etti.





Batı Bengal nüfusunun dörtte birini Müslümanlar oluşturuyor.

