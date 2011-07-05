-BAŞI AÇIK FOTOĞRAF ŞARTI KALDIRILDI ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzundan, üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylardan kayıt yaptırırken istenen fotoğrafların ''son altı ay içinde önden, başı açık; adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olması'' koşulunu çıkardı. ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu adaylara ''ön bilgi'' vermek amacıyla internetten yayımladı. Kılavuza göre, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçları açıklandıktan sonra, sınavı kazanan adaylar tercih işlemlerini 25 Temmuz-5 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri internet üzerinden veya lise müdürlüklerinden oluşan başvuru merkezleri aracılığıyla yürütülecek. İşlemlerini geçen yıllarda başvuru merkezlerinden randevu alarak yürüten adaylar, bu yıl randevu almadan yapabilecekler. Başvuru merkezlerinden yürütülecek tercih işlemleri için 3 TL ödenecek. Üniversitelere yerleşmeye hak kazanan adaylar kayıtlarını 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında yapacak. ÖSYM, kayıt yaptırırken adaylardan istenen fotoğrafların, ''son altı ay içinde önden, başı açık; adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olması'' koşulunu kılavuzdan çıkardı. Eski kılavuzdaki, ''Son altı ay içinde önden, başı açık; adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf'' ifadesi, yeni kılavuzda ''12 adet 4,5 X 6 cm boyutunda fotoğraf'' olarak yer aldı. Ayrıca eski kılavuzdaki, ''Yükseköğretim öğrencileri kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar'' ifadesi de kaldırıldı. Yeni kılavuzdaki ''Kayıtla ilgili önemli notlar'' başlıklı kısımda, ''Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir'' ifadesine yer verildi. -İTİRAZ SÜRESİ YARIYA İNDİRİLDİ- Bu arada, yerleştirme sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylara verilen 30 günlük süre 15 güne indirildi. Buna göre adaylar, ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasından itibaren 15 gün içinde yerleştirme sonuçlarının incelenmesi için dilekçeyle başvurabilecekler. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın adresi, T.C. kimlik numarası, evrak referans numarası gibi bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış, ekinde 5 TL'lik dilekçe ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak. Öte yandan sınavlarda kullanılan soru kitapçıklarının sınav sonuçlarının ilanından 1 yıl sonra, cevap kağıtlarının ise 2 yıl sonra imha edilmesi kuralı getirildi.