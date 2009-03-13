Başhekimden 'Okyanus' istifası

Konya’da polis tarafından Nusret Argun’un sahibi olduğu Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik yapılan operasyonda tutuksuz yargılanan Konya Numune Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Rıza Sarıbabıçcı, başhekimlik görevinden istifa etti.



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nusret Argun’un sahibi olduğu Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik 17 Kasım 2008 tarihinde düzenlediği operasyonun 3’üncü dalgasında Konya Numune Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Rıza Sarıbabıçcı’da gözaltına alındı.



Sorgulanmak üzere Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürülen Sarıbabıçcı, nezarethanede beklerken rahatsızlandı.



Başhekimi olduğu Numune Hastenisi'ne götürülen Başhekim Sarıbabıçcı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Bir yıl önce açık kalp ameliyatı olan ve yüksek tansiyonu bulunan Başhekim Sarıbabıçcı, tedavisi tamamlandıktan sonra, kapalı alanda durmasanın sağlık acısından uygun olmadığı yönünde aldığı raporu savcılığa sunması üzerine, tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



Böylece Konya Numune Hastanesi Başhekimliği görevine devam eden Opr. Dr. Rıza Sarıbabıçcı, bugün başhekimlik görevinden istifa etti. İstifa dilekçesini Sağlık Müdürlüğü’ne sunduğunu belirten Opr. Dr. Sarıbabıçcı, “Sağlık sorunlarım nedeniyle, görevimden istifa ettim. Sanırım pazartesi günü istifam kabul olur” dedi.