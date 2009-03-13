T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başhekimden 'Okyanus' istifası

Konya’daki operasyonda tutuksuz yargılanan Numune Hastanesi Başhekimi Sarıbabıçcı istifa etti

13 Mart 2009 02:00

Konya’da polis tarafından Nusret Argun’un sahibi olduğu Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik yapılan operasyonda tutuksuz yargılanan Konya Numune Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Rıza Sarıbabıçcı, başhekimlik görevinden istifa etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nusret Argun’un sahibi olduğu Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik 17 Kasım 2008 tarihinde düzenlediği operasyonun 3’üncü dalgasında Konya Numune Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Rıza Sarıbabıçcı’da gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürülen Sarıbabıçcı, nezarethanede beklerken rahatsızlandı.

Başhekimi olduğu Numune Hastenisi'ne götürülen Başhekim Sarıbabıçcı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Bir yıl önce açık kalp ameliyatı olan ve yüksek tansiyonu bulunan Başhekim Sarıbabıçcı, tedavisi tamamlandıktan sonra, kapalı alanda durmasanın sağlık acısından uygun olmadığı yönünde aldığı raporu savcılığa sunması üzerine, tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Böylece Konya Numune Hastanesi Başhekimliği görevine devam eden Opr. Dr. Rıza Sarıbabıçcı, bugün başhekimlik görevinden istifa etti. İstifa dilekçesini Sağlık Müdürlüğü’ne sunduğunu belirten Opr. Dr. Sarıbabıçcı, “Sağlık sorunlarım nedeniyle, görevimden istifa ettim. Sanırım pazartesi günü istifam kabul olur” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24