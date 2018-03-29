Başdenetçi Malkoç: En önemlisi kendimizi sorgulamalıyız, neden bu kadar çok sorun yaşanıyor

Daha önce hakemlik olarak bilinen sistemin şu anda Anayasal olarak da hizmet vermeye başladığını kaydeden Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, bu sayede birçok sorunun çözüme ulaştığını belirterek, "En önemlisi kendimizi sorgulamalıyız. Neden bu kadar çok sorun yaşanıyor. Önce sorunun temeline inip, bu kurumlara gerek kalmadan sorun yaşanmamasını sağlamalıyız" dedi.

İzmir’deki Ege Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Ombudsmanslık Dostane Çözüm Mekanizması ve Uygulamaları’ toplantısında konuşan Malkoç, "Gözümüze yeni gibi görünen kurum, Kamu Denetçiliği. Biz zamanlar unuttuk ama kökleri çok eskiye dayanıyor. Osmanlı Devleti'nin her dönem uyguladığı bir sistem. Daha önceleri bu sisteme hakemlik sistemi deniyordu. Birçok konuda yaşanan sorunlarda bu hakemlik sistemi sorunu çözerdi. Son zamanlarda unutulmuş gibiydi. Artık anayasal olarak da hizmet vermeye başladı. Farklı tarzlarda şikayetler olabiliyor. Bizim belediyemizde de bazı şikayetler bu şekilde çözüme kavuştu. En önemlisi kendimizi sorgulamalıyız. Neden bu kadar çok sorun yaşanıyor. Önce sorunun temeline inip, bu kurumlara gerek kalmadan sorun yaşanmamasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

"Devlet korkulan bir aygıt olmaktan çıkmıştır"

Kamu denetçiliğinin ilk olarak 2010 yılındaki halk oylamasıyla gündeme geldiğini, kamu denetçiliğinin kurulmasının en önemli çıkış nedeninin Şeyh Edabali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözü olduğunu kaydeden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, "İnsanın hak ve özgürlüklerini temel almayan hiçbir siyasi düşüncenin başarılı olması imkan dahilinde değildir. AK Parti ile beraber Türkiye'de artık devlet, vatandaşa tepeden kibirle bakan bir devlet değildir. Vatandaşımızı düşünen bir devlettir. Devlet korkulan bir aygıt olmaktan çıkmıştır. Bundan sonra daha ileri olması için çalışıyoruz. Artık beyaz Toros'larla anılan bir ülke değiliz. Ambulans uçaklarla, mega projelerle vatandaşımızın yüzde 99'unu kapsayacak mutlu edecek şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurular gün geçtikçe artmakta. Bu toplantılarla Türkiye'nin her yerinde kurumu ve çalışmalarını tanıtmaya devam edeceğiz. Bu kurum sayesinde mahkemeye gitmeden sorunların çözüleceğini dostane bir çözümle çözülebilmesi çok önemlidir" diye konuştu.