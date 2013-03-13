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Ekonomi

Başçı: Yapısal reformlar tamamlandıkça büyüme hızı daha da artabilecek

Türkiye için doğru ekonomik politika bileşiminin düşük faiz ve dengeli büyüme olduğunu kaydetti.

13 Mart 2013 11:35

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, dünyada düşük büyüme, düşük faiz ortamının devam ettiğini belirterek, bu konjonktürde Türkiye için doğru ekonomik politika bileşiminin düşük faiz ve dengeli büyüme olduğunu kaydetti. Merkez Bankası'nın dengeli büyümeyi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Başçı, "Orta Vadeli Program'da yer alan yapısal reformlar tamamlandıkça Türkiye'nin dengeli büyüme hızı daha da artabilecektir"dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Başkan Erdem Başçı'nın İstanbul'da yapılan Ceo Club Toplantısında vermiş olduğu mesajlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre dünyada düşük büyüme, düşük faiz ortamının devam ettiğini belirten Başçı, bu konjonktürde Türkiye için doğru ekonomik politika bileşiminin düşük faiz ve dengeli büyüme olduğunu dile getirdi. Dengeli büyümenin iç dengeyi (fiyat istikrarını) ve dış dengeyi (ödemeler dengesini) gözeterek büyüme anlamına geldiğini ifade eden Başçı şunları kaydetti:

"Finansal istikrar da dengeli büyümenin önemli bir unsurudur. Önümüzdeki dönemde de Merkez Bankası, elindeki politika araçları ile dengeli büyümeyi desteklemeye devam edecektir. Orta Vadeli Program'da yer alan yapısal reformlar tamamlandıkça Türkiye'nin dengeli büyüme hızı daha da artabilecektir."

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