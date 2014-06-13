Başçı: Herkesin görüşünü dikkate alırız

Bankanın bağımsızlığına vurgu yapan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Biz herkesi dinleriz, söylediklerini dikkate alırız ve 7 üyeyle birlikte kararımızı veririz'' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, bankanın bağımsızlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İstanbul'da düzenlenen bir forumda "MB bağımsız mıdır?" şeklinde bir soruyu yanıtlayan Başçı, "MB hem hukuken, hem de fiilen bağımsızdır. Politikacılar görüşlerini belirtebilir, MB tamamen şeffaftır. Biz herkesi dinleriz, söylediklerini dikkate alırız. Herkesin görüşlerini alarak 7 üyeyle birlikte kararımızı veririz" dedi.

MB'nin para politikasına yönelik kararları aldığı Para Politikası Kurulu (PPK) Başçı da dahil olmak üzere yedi üyeden oluşuyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan, son dönemde Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Merkez Bankası'nda önceki gün beş üst düzey yönetici görevden alınmıştı.