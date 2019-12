-BAŞÇI: ''HER AN FIRTINA BAŞLAYABİLİR'' ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, çok sağlam, sağlamlaştırılmış bir gemi devraldığını belirterek, ''Fakat denizler biraz rüzgarlı, her an fırtına başlayabilir'' dedi. Başçı, Enflasyon Raporu'nu açıkladığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Zor bir dönemde mi görevi devraldınız?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''çok sağlam, sağlamlaştırılmış bir gemi devraldım. Fakat denizler biraz rüzgarlı, her an fırtına başlayabilir. Yani geminin sağlam olmasında fayda var, biraz daha sağlamlaştırmaya devam edeceğiz'' yanıtını verdi. Başçı, bir başka soru üzerine, Para Politikası Kurulu'nda bir başkan yardımcılığının boş olduğunu ifade ederek, ''O da benden boşalan yer'' dedi. Boş olan başkan yardımcılığı için bir isim önerdiğini belirten Başçı, şu anda sürecin ilerlediğini söyledi. Başçı, diğer başkan yardımcılıkları için henüz vakit bulunduğunu ve onunla ilgili herhangi bir görüşmelerinin olmadığını söyledi. -YENİDEN YAPILANDIRMA- Başçı, kamu ile ilgili ilave gelir olması durumunda bunların tasarrufuna ilişkin soru üzerine de Merkez Bankasının her zaman için maliye politikası açısından son derece muhafazakar olduğunu kaydetti. Bunun faydalarının Türkiye olarak görüldüğünü ifade eden Başçı, Türkiye'nin çok muhafazakar davrandığını, yüksek faiz dışı fazlaları uzun süre sürdürdüğünü ve kamu borcunun milli gelire oranını önemli ölçüde düşürdüğünü anlattı. Bu durumun krizde Türkiye'yi büyük ölçüde kurtardığına işaret eden Başçı, kamu borcunun düşük olmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti. Başçı, ''Elbette siyasi iktidarlar yatırım yapmak, harcama yapmak isterler. Bunların faydası da mutlaka vardır. Ama gelen gelirin bir miktarını da borç azaltmada, Hazine'nin borcu döndürme oranlarını düşürmekte kullanmaları daha iyi olur. Hem enflasyona hem finansal istikrara faydası olur diye düşünüyoruz. Bunun ötesinde bir şey söylememiz doğru olmaz görev tanımımız açısından, sonuçta siyasi tercihtir'' diye konuştu. ''Maliye ve BDDK'dan yeterince destek gördünüz mü?'' şeklindeki soru üzerine de Başçı, ''Şu ana kadar gördük'' yanıtını verdi. Başçı, BDDK'nın aldığı iki önemli karar olduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin kredi-borç, değer-kredi oranları olduğunu söyledi. Başçı, karar ile konutun değeriyle, konuta verilebilecek kredi oranlarının yüzde 75 ile sınırlanmasının oldukça önemli olduğunu belirterek, zaten böyle bir düzenlemenin bulunduğunu ancak şimdi genelleştirildiğini ve daha sıkı uygulandığını söyledi. Kredi kartları borçlanma limitlerinin azaltılmasının da faydalı olduğunu kaydeden Başçı, Maliye Bakanlığının da stopaj ile ilgili çok önemli bir karar aldığını söyledi. Karar ile bankalar yurt dışından gerek sendikasyon kredisinde, gerekse doğrudan eurobond ihracında, 5 yıldan uzun vadeli borçlanmada sıfır, daha kısa vadeli borçlanmada kademeli stopaj olacağını ve bu kararın da son derece önemli olduğunu söyledi. Başçı, bankaların tarihte görülmedik şekilde uzun vadeli borçlanma imkanına kavuştuklarını ve bu imkanları kullandıklarını ifade etti. Başçı, ''İşsizlik bir kaygı olmaktan çıktı mı?'' sorusuna ise her Türk vatandaşının işsizliğin düşmesini arzu ettiğini kaydederek, istihdama Merkez Bankasının yapabileceği en büyük katkının hem enflasyonu, hem de faizleri olabildiğince düşük seviyelerde tutmak yani fiyat istikrarını sağlamak olduğu karşılığını verdi. -''İSTİHDAM KOŞULLARINDAKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR''- Merkez Bankası Başkanı, iktisadi faaliyetteki güçlü seyre paralel olarak tarım dışı istihdam da artış eğiliminin korunduğunu, işsizlik oranlarının belirgin bir biçimde gerilediğini söyledi. Öncü göstergelerin istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam ettiği yönünde sinyal verdiğine işaret eden Başçı, ''Türkiye'de şu anda istihdam rekor bir hızla artıyor. Bu artış hem nüfus artışını absorbe ediyor hem de işgücüne katılımdaki artışı karşılıyor. Dolayısıyla işsizlik oranı düşmeye devam ediyor'' dedi. 2011 yılının ilk çeyreğine ilişkin verilerin iç talepteki artışın desteğiyle iktisadi faaliyetin öngörülenden canlı seyrettiğine işaret ettiğini vurgulayan Başçı, dolayısıyla, tahminlerini güncellerken toplam talep koşullarının enflasyondaki düşüşe verdiği desteğin bir önceki döneme kıyasla azaldığı bir çerçeveyi esas aldıklarını kaydetti. Başçı, bununla birlikte, kapasite kullanımı ve işsizlik oranlarında halen kriz öncesi seviyelere ulaşılamadığını göz önüne alarak 2011 yılının ilk çeyreği itibarıyla toplam talep koşullarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü belirgin bir baskı oluşturmadığı bir görünümü de temel aldıklarını kaydetti.