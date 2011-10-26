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Ekonomi

Başcı: Amacımız finansal istikrar ANKARA (A.A) 

26 Ekim 2011 13:36

-Başcı: Amacımız finansal istikrar ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ''Amacımız finansal istikrar ve fiyat istikrarına katkıda bulunmak '' dedi. Orta vadeli enflasyon görünümünün bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Erdem Başçı, ''Parasal sıkılaştırma sürecine başlamış durumdayız. TL munzamın yüzde 40'ına kadarının dövizde tutulmasına izin verebileceğiz'' diye konuştu. Başçı, bankaları kalıcı likiditeye kavuşturup rahatlatabileceklerini belirterek, ''Bankacılık sektörü bu kararlardan olumlu etkilenecek'' dedi. Kısa vadeli enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellendiğini bildiren Başcı, Orta vadeli enflasyon görünümünü bozmadan ekonomiyi desteklediklerini kaydetti.

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