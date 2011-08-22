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Ekonomi

Başçı, ABD'ye gidiyor ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2011 14:34

-Başçı, ABD'ye gidiyor ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Federal Reserve Bank of Kansas City'nin dünyanın önde gelen merkez bankaları başkanları ve akademisyenlerinin katılımıyla her yıl düzenlediği Jackson Hole toplantılarına katılmak üzere, Çarşamba günüü ABD'ye gidecek. ABD'nin Wyoming eyaletinin küçük bir kasabası olan Jackson Hole'da gerçekleştirilecek toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler masaya yatırılacak. Bu yılki başlığı ''Azami Uzun Vadeli Büyüme Potansiyeline Nasıl Erişilebilir?'' olarak belirlenen toplantıda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke'nin yapacağı konuşma önem taşıyor.

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