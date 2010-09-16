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BAŞÇAVUŞ İLE UZMAN ÇAVUŞ KAZADA ÖLDÜ FETHİYE (A.A)

16 Eylül 2010 11:51

-BAŞÇAVUŞ İLE UZMAN ÇAVUŞ KAZADA ÖLDÜ FETHİYE (A.A) - 16.09.2010 - Antalya-Fethiye karayolunda meydana gelen trafik kazasında Fethiye'nin Seki Beldesi Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Tamer Güzelcan ile aynı karakolda görevli Uzman Çavuş Bekir Cebeci ve 1 vatandaş yaşamını yitirdi. Antalya-Fethiye karayolunun Urluca mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Fethiye'nin Seki Beldesi Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Tamer Güzelcan'ın (32) kullandığı 42 AKC 36 plakalı otomobil ile Yılmaz Karaçay'ın kullandığı 48 GR 188 plakalı Tır çarpıştı. Kazada, Başçavuş Güzelcan ile aynı araçtaki Uzman Çavuş Bekir Cebeci (36) ve esnaf olduğu öğrenilen Beşir Furtına (57) yaşamını yitirdi. Kazanın duyulmasının ardından bölgeye gelen Muğla İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Fevzi Kurşun, kaza hakkında bilgi aldı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cesedi Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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