Başbuğ’un yerine Koşaner geliyor

T24 - Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un yerine Işık Koşaner gelecek. Jandarma Genel Komutanı Atilla Işık emekli olacak. Hasan Iğsız, bir yıllığına Kara Kuvvetleri Komutanı olacak. 1. Ordu Komutanlığı’na da Necdet Özel atanacak.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ağustos başında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında durumları ele alınacak komutanlar belli oldu. Emekli olacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner’in gelmesi bekleniyor. Toplantıda 134 general ve amiralin terfi ve emeklilikleri görüşülecek. 35 civarında general ve amiral bir üst rütbeye terfi edecek, 45 albay da general / amiral rütbesine yükselecek. 45 kadar general ve amiralin rütbe bekleme sürelerinin de bir yıl uzatılması öngörülüyor.

Gazeteport’tan Emin Özgönül’ün haberine göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla



Işık’ın da emekli olması bekleniyor. İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, teamüllere uyulduğu taktirde bir yıllığına Kara Kuvvetleri Komutanı olacak. 1. Ordu Komutanlığı’na da, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel’in atanması bekleniyor. Bu yılki YAŞ listesinde Ergenekon, Balyoz, Kafes gibi davalardan tutuklanan, soruşturma geçiren ya da tutuksuz yargılanan bazı isimler de yer alacak.Durumları ele alınacak general ve amiraller şöyle:





Kara Kuvvetleri Komutanlığı



Orgeneral: İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Avni Atilla Işık, Hasan Iğsız.

Korgeneral: Hasan Memişoğlu (temditli) Selahattin Uğurlu (temditli) Hilmi Akın Zorlu ( temditli) Servet Yörük (temditli) Yalçın Ataman (temditli) Eyüp Kaptan (temditli) İsmail Hakkı Pekin, Abdullah Atay, Muzaffer Şen, Nejat Bek, Ömer Necati Özbahadır.



Tümgeneral: Hüsmen Akdeniz (temditli) İsmail Serdar Savaş (temditli) Ahmet Yavuz (temditli) Salim Erkal Bektaş (temditli) Ali Erdinç (temditli) Orhan Akbaş(temditli) Kenan Koçak (temditli) Hüseyin Kenan Hüsnüoğlu, Bülent Dağsalı, Kamil Başoğlu, Abdullah Recep, İbrahim Onbay, Zafer Çamlıca, Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı, Gürbüz Kaya, Alaeddin Örsal, Necdet Sezginer, Muharrem Mutlu Arıkan.



Tuğgeneral: Hıfzı Çubuklu (temditli) Şahin Tarlan (temditli) Orhan Köprü (temditli) Serdar Ekizoğlu (temditli) İsmail Metin Temel (temditli) Fahri Erenel (temditli) Turgay Bakkal (temditli) Ercan Okan (temditli) Ömer Esenyel (temditli) İsmail Çevikbaş (temditli) Sadık Çelikörs (temditli) Mehmet Faruk Şengün (temditli) İshak Ceylan (temditli) Namık Kemal Çalışkan (temditli) Tacettin Coşkun, Hamza Koçyiğit, İbrahim Yılmaz, Uğur Tarçın, Tayfun Özden, Bahadır Köse, Metin Gürak, Azmi Cinek, Göktürk Gökbayrak, Paşa Özen, Yılmaz Uyar, Mehmet Ali Yıldırım, Şeref Öngay, Gazi Kandemir, Kasım Erdem, Osman Aydoğan, Şenol Alparslan, Salih Ulusoy, Naim Barburoğlu, Mustafa Canatan, Şendoğan Karakuş, Zafer Çelikin, Süleyman Baysal, Bülent Aker.





Deniz Kuvvetleri Komutanlığı



Koramiral: Mehmet Otuzbiroğlu

Tümamiral: Yalçın Kavukçuoğlu (temditli) İzzet Artunç, Halit Özkoç, Deniz Cora.

Tuğamiral: Doğan Bozkurt (temditli) Serdar Akınsel (temditli) Abdullah Gavremoğlu (temditli) Erhan Akporay (temditli) Mustafa Karasabun (temditli) Naci Tayfun Tansan (temditli) Taner Akkaya, Doğan Denizmen,Türker Ertürk, Erdem Caner Bener, Ahmet Sinan Ertuğrul, Ahmet Türkmen, Mustafa İpteş, Nurhan Kahyaoğlu.





Hava Kuvvetleri Komutanlığı



Korgeneral: Rasim Aslan (temditli) Korcan Pulatsü, Ziya Güler.

Tümgeneral: Şirin Ünal (temditli) Fuat Özakdağ (temditli) Özden Argüz (temditli) Turgut Atman, Nejat Bilgin, Semih Birdoğan.

Tuğgeneral: Kazım Öndül (temditli) Haluk Terzi (temditli) Muammer Akpınar (temditli) Hasan Hüseyin Demirarslan, Nihat Kökmen, Bülent Kocababuç, Ayhan Gümüş, Adnan Demirci, Ali Demiral, Ahmet Barlas ,İsmail Hakkı Doğankaya.





Jandarma Genek Komutanlığı



Korgeneral: Mustafa Bıyık

Tümgeneral: Halil Helvacıoğlu (temditli) Hüseyin Güçlü (temditli) İbrahim Yaşar

Tuğgeneral: Osman Baykurt (temditli) Ata Kalkan (temditli) Ali Aydın (temditli) Erhan Güder (temditli) Vahdettin Bereceli, Halim Tırkaz, Yusuf Kaya, Ergün Koçak, Süleyman Yüksel.





GATA



Tümgeneral: Mehmet Zeki Bayraktar

Tuğgeneral: Harun Tatar (temditli) Ersoy Işık (temditli) Sadettin Çetiner (temditli) Yusuf Ziya Yergök (temditli) Mustafa Kutlu

Tuğamiral: Cemil Turgut Tufan (temditli) Okan Özcan





Askeri Yargıtay



Tuğgeneral: Ahmet Alkış (temditli)





Askeri Yüksek İdare Mahkemesi



Tuğgeneral Turgut Arıbal (temditli)





Kıbrıs Barış Harekâtı'nda görev yaptı



Işık Koşaner, 1945’te İzmir’de doğdu. 1965’te Kara Harp Okulu, 1966’da Piyade Okulu’ndan mezun oldu. 1976’ya kadar çeşitli birliklerde öğretmenlik, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda komando tugayı takım komutanlığı ve tabur karargâh subaylığı, Özel Tim Komutanlığı yaptı. 1992’de tuğgeneralliğe, 1996’da tümgeneralliğe, 2000’de korgeneralliğe terfi etti. 2004’te orgeneral oldu.



2004 - 2005 arasında Ege Ordusu Komutanlığı, 2005 - 2006 arasında Genelkurmay 2. Başkanlığı, 2006 - 2008 arasında Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. 2008’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Evli ve iki çocuk babası Koşaner İngilizce biliyor.





