T24 - Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanması dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz BBC televizyonu ve Amerikan New York Times gazeteleri, Başbuğ'un tutuklandığını internet sayfalarında manşetten verdiler.



İngiliz BBC televizyonu: Türkiye'nin Ergenekon darbe planı



Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandı" başlığıyla verdiği haberde, Başbuğ'un hükümete karşı darbe planı gerekçesiyle tutuklandığını yazdı. BBC haberinde, 2010 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Başbuğ'un genişletilmiş Ergenekon Örgütü davasından tutuklanan en üst düzey asker olduğu belirtildi. Haberde, savcının 2003 yılında ulusalcı bir grubun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetini düşürmek için bir darbe girişiminde bulunduğu suçlamasında bulunduğunu belirterek, bu dava kapsamında 400 kişinin yargılandığı vurgulandı.

New York Times: 'İnternet Andıcı' suçlaması yapıldı



Amerikan New York Times gazetesi, Türkiye'nin Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un genişletilmiş darbe girişimi davası çerçevesinde tutuklandığını yazdı. Başbuğ'un 2008 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunduğu hatırlatılarak, "İnternet andıcı" belgesinin hazırlanması emrini veren kişi sıfatıyla tutuklandığını belirtti.

Washington Post: Ergenekon davasından tutuklandı



Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Genelkurmay eski Başkanı'nı darbe girişimine teşebbüsten yargılanmak için tutukladığını yazdı. Haberde, 2010 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı yapan Başbuğ'un genişletilmiş Ergenekon davası kapsamında tutuklandığı belirtildi. Gazete, NTV'yi kaynak göstererek, Başbuğ'un kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini yazdı. Washington Post haberinde, Başbuğ'un sağlık kontrolünden geçirildikten sonra demir parmaklıklar arkasına gönderilen ilk üst düzey asker olduğu belirtildi.

Reuters: Hükümetle ordu arasında yeni gerginlik nedeni



Uluslararası haber ajansı Reuters, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un darbe girişiminde bulunmaktan tutuklandığını belirtti. Haberde, Başbuğ'un tutuklanmasının ordu ile hükümet arasında yeni bir gerginliğe neden olabileceği iddisında bulunuldu. Reuters haberinde, Ergenekon davasında yargılanan bazı gazetecilerin dün hakim karşısına çıkarıldığı hatırlatılarak, bu davadan saatler sonra Başbuğ'un gece yarısı tutuklandığı vurgulandı. Haberde tutuklu gazetecilerin "Adalet katlediliyor" diye mahkemede bağırdıkları belirtildi.

El Cezire: Ordu internet siteleriyle Erdoğan'ı zayıflatmaya çalıştı



Katar merkezli El Cezire televizyonu da, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un hükümete karşı darbe girişimi suçlamasıyla tutuklu yargılanacağını duyurdu. Haberde Başbuğ'un Ergenekon davasında tutuklanan en üst düzey asker olduğu belirtildi. Haberde, savcının Türk ordusuna, çeşitli internet siteleri kurarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP'yi zayıflatmak suçlamasını yönelttiği belirtildi.

Der Standard: Başbuğ 'İntenet Andıcı'ndan tutuklandı



Avusturya'nın saygın gazetelerinden Der Standard, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandığı haberine geniş yer veren diğer bir gazete. Der Standard, Başbuğ'un "İnternet andıcı" adlı bir belgeyle hükümete karşı darbe girişi planı içinde olmaktan tutuklanığını belirtti.



