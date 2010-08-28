Başbuğ'un Kürtçe itirafı

T24

KORKUTAN SANAL GÜÇ



İnternet üzerinden yapılan yayınlar, yargı kararları verilmeden gerçekleşen darbe iddiaları, Aktütün, Dağlıca baskınları sonrası gelen ağır eleştirileri yerden yere vuran Başbuğ görevini “Pişmanlığım yok” diyerek teslim etti. İnternethaberin haberine göre;TSK'ya karşı yürütülen bir psikolojik savaş olduğunu ve medyanın burada önemli bir güç olduğunu ileri süren Başbuğ, “Medya TSK’nın karşısında mı diye soruyoruz” dedi.Başbuğ'un değerlendirmeleri resepsiyon sırasında da sürdü. Terörün azaldığı dönemlerde bazı tedbirlerin eksik kaldığını anlatan Başbuğ, "Kürtçe TV mi?" sorusuna "Mesela" yanıtı verdi. Başbuğ, ”Şu an bu 3-4 etki yaratan şeyi o dönem yapsanız 20 etki alınırdı” dedi.Devir teslim töreni iftar saatine 5 dakika kala bitti. Böyle olunca töreni izleyen Başbakan Erdoğan da orucunu karargahta açtı. Tören sonrası resepsiyona katılan Erdoğan hazırlanan masalardan birine oturdu. İftar saatinin gelmesiyle birlikte suyunu içerek orucunu açtı. Erdoğan için özel bir tabak hazırlandı, sık sık da yiyecekleri kontrol edildi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan’ın katıldığı törende eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de bulundu. Gözler ise son günlerin öne çıkan ismi eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ı aradı. Ancak Büyükanıt devri teslim törenine katılmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’deki bir açılış nedeniyle törene katılamazken MHP lideri Bahçeli törende hazır bulundu. Bahçeli tören salonuna girdikten sonra Başbakan Erdoğan’ın önünden geçti, ancak selam vermeden geçti. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanına otururken de soğuk bir şekilde sadece başını eğmekle yetindi.Bir saate varan uzun bir konuşma yapan Başbuğ giderayak bombaladı. Başbuğ’un ilk vurgusu güvenlik oldu. Güvenliğin politik, askeri, ekonomik, sosyal ve çevre olmak üzere 5 boyutunu anlatan Başbuğ buna yeni eklenen bir unsura dikkat çekti. Bu da özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmelerle büyük önem taşıyan siber savaş. Başbakan Yardımcısı Arınç'a suikast iddiası sürecinde Kozmik odama araması yapılırken kendi ses kaydı da internete düşen Başbuğ şunları söyledi:”Bilişim teknolojisinin kontrol edilemeyen bir hızla gelişmesi, derinleşmesi ve dünya çapında yayılması, beraberinde hukuk dışılığı, görünmezliği ve kötü niyetli gruplar arasında koordinasyon yeteneğinin artmasını ve bilginin kontrol edilebilirliğinin zayıflamasını da getirmiştir. Son yıllarda ülkemiz ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri de benzer bir tehditle karşı karşıyadır. Bu yeni tehdidin en önemli özelliği, sanal ortamın denetlenemezliğinden neredeyse sonsuz manevra alanından azami ölçüde yararlanmasıdır. Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklarla bilgi ve haber hızla tüm dünyaya yayılabilmekte ve yaratılmak istenen algı kamuoyunda hızla oluşturulabilmektedir."