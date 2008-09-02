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Politika

Başbuğ'un fotoğraf albümü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un özgeçmişi, özel fotoğraflarıyla beraber Genelkurmay’ın internet sitesine konuldu.

02 Eylül 2008 03:00

Başbuğ’un görevi Orgeneral Yaşar Büyükanıt’tan devralmasıyla beraber yeni komutanın özgeçmişini internette yayımlamaya başlayan Genelkurmay’ın resmi sitesi bir yenilik yaptı. Sitede Genelkurmay Başkanı’nın hiçbir yerde bulunmayacak fotoğrafları yayınlandı. 33 fotoğraftan oluşan fotoğraf albümününde Başbuğ’un ilk askerlik günlerinden itibaren çekilmiş fotoğraflarına ve eşiyle beraber sivil kıyafetle çekilmiş bir fotoğrafına da yer verildi. Başbuğ’un fotoğraflarının kronolojik sırayla yayınlanırken Büyükanıt’tan görevi devralması sırasında çekilen bir fotoğraf da yer aldı.

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