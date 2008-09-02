Başbuğ'un fotoğraf albümü

Başbuğ’un görevi Orgeneral Yaşar Büyükanıt’tan devralmasıyla beraber yeni komutanın özgeçmişini internette yayımlamaya başlayan Genelkurmay’ın resmi sitesi bir yenilik yaptı. Sitede Genelkurmay Başkanı’nın hiçbir yerde bulunmayacak fotoğrafları yayınlandı. 33 fotoğraftan oluşan fotoğraf albümününde Başbuğ’un ilk askerlik günlerinden itibaren çekilmiş fotoğraflarına ve eşiyle beraber sivil kıyafetle çekilmiş bir fotoğrafına da yer verildi. Başbuğ’un fotoğraflarının kronolojik sırayla yayınlanırken Büyükanıt’tan görevi devralması sırasında çekilen bir fotoğraf da yer aldı.

