Başbuğ'un aile dostu mahkemede fenalaştı, duruşmaya ara verildi

İnternet Andıcı Davası'nda tutuklu yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un aile dostu Tamer Tunca'nın fenalaşması üzerine duruşmaya ara verildi. Fenalaşan Tunca'ya sağlık görevlileri duruşma salonunda müdahale ederken olup biteni sanık bölümünden izleyen İlker Başbuğ'un duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

'İrtica ile Mücadele Eylem Planı Davası'yla birleştirilen 'İnternet Andıcı Davası'nın 59. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki küçük salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Korgeneraller Mehmet Eröz ve İsmail Hakkı Pekin, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ve emekli albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık hazır bulundu.

Mahkeme tarafında 16 duruşmadan men edilen tutuklu sanık Serdar Öztürk de duruşmaya katılmazken, hakkında yakalama kararı bulunan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler ile kırmızı bülten ile aranmalarına karar verilen Tümgeneral Mustafa Bakıcı ve Bedrettin Dalan ise duruşmaya gelmedi. İkinci Ergenekon Davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı Hasan Ataman Yıldırım ve 3 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Ayrıca İlker Başbuğ'un eşi Sevim Başbuğ da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese tutuksuz sanıklardan Yarbay Altunay Şahin'in savunmasının alınacağını belirterek kürsüye çağırdı.

Yarbay Şahin suçlamaları reddetti

Altunay Şahin halen Mersin'de Donanım Destek Komutanlığı'nda birlik komutanı olarak görev yaptığını belirtti. Şahin, iddianamede yer alan "Ergenekon Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri içerisinde etkisini artırması ve yayılması yönünde psikolojik harekat yönü ağır basan mail çalışmalarını yürüttükleri, bu faaliyetleri de halen örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Doğu Perinçek'in emirleri doğrultusunda yerine getirildiği kanaatine varıldığı" şeklindeki iddiaları reddetti.

Doğu Perinçek'i tanımadığını ve hayatında hiç görmediğini söyleyen Şahin, kendilerinden sorumlu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Hasan Ataman Yıldırım'ı da ilk kez duruşmaya geldiğinde gördüğünü ifade etti. Mesai arkadaşlarıyla sohbet amaçlı gönderdiği 3 mail olduğunu anlatan Şahin, bu maillerin içeriklerindeki bilgileri de internet ortamından elde ettiğini, propagandayı çağrıştıran bir talebinin olmadığının altını çizdi. Beraatini isteyen Şahin, duruşmalardan vareste tutulmak istediğini belirtti.

İlker Başbuğ'un aile dostu duruşmada fenalaştı

Altunay Şahin'in savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadeler okunduğu sırada izleyici sırasında bulunan İlker Başbuğ'un aile dostu Tamer Tunca fenalaştı. Bu sırada Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, izleyici sıralarında bulunan bir izleyicinin rahatsızlandığını belirtek duruşmaya ara verdi. Bu sıra mahkeme heyeti ve savcı Mehmet Ali Pekgüzel de ayağa kalkarak fenalaşan izleyiciye baktığı görüldü.

'Paşa çıkacak bir Genelkurmay Başkanına bu yapılır mı?

İzleyici sıralarında bulunan bir doktor da rahatsızlanan izleyici Tamer Tunca'ya müdahale etti. Bu sırada İlker Başbuğ da sanık sandalyesinden kalkarak izleyicilerin olduğu bölüme doğru geldi ve olup biteni uzaktan izledi. Rahatsızlanan Tamer Tunca yerde yatarken İlker Başbuğ'u işaret ederek, "Paşa çıkacak. Bir genelkurmay başkanına bu yapılır mı? Bu mahkemeler özür dileyecekler. Utansınlar ayıp" dediği duyuldu.

'Tamer iyi merak etme'

İlker Başbuğ, eşi Sevim Başbuğ'a rahatsızlanan Tamer Tunca'nın durumunu sordu. Eşi Sevim Başbuğ da "Tansiyonu düşmüş. Tamer iyi merak etme" dedi. Bu sırada İlker Başbuğ'un duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

Fenalaşan izleyiciye ambulansla müdahale edildi

Sağlık görevlileri duruşma salonuna gelerek yerde yatan Tamer Tunca'nın tansiyonunu ve şekerini ölçtü. Daha sonra Tamer Tunca sedye ile ambulansa taşındı ve burada bir süre kontrol altına tutuldu.