'Başbuğ'un açıklamalarını biz tartışmadık, kamuoyu tartışsın'

'Değerlendirirsem yanlış olur'

'Genelkurmay Başkanı'nın değerlendirmeleri eksik kalabilir'

'Başbuğ'un konuşmaları kamuoyunda rahatlıkla tartışılsın'

Başbakanlık Yeni Bina'da Başbakan Erdoğan'ın başkanlık ettiği, yaklaşık 5 saat 40 dakika süren toplantının ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, terörle mücadelenin hükümetin konusu olduğuna işaret ederek, ''Güvenlik işin sadece bir boyutudur. Bu boyutun dışında diplomasi boyutu da en az onun kadar önemlidir'' dedi.Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.''Genelkurmay Başkanı'nın çarpıcı açıklamaları oldu. Terör konusunda, 'sözün bittiği yerdeyiz' dedi. Bundan sonra neler yapılabilir. Bir operasyon da dahil olmak üzere. ... Bundan sonra atılacak adımlar neler?'' sorusuna Arınç, şu yanıtı verdi:''Bu konuyu, mutlaka gündeme getireceğinizi düşünmüştüm. Ama siz de taktir edersiniz ki Genelkurmay Başkanımızın bir özel televizyon kanalında uzunca bir konuşma yapması ve bazı konulara değinmesi hususu Bakanlar Kurulu gündeminde hiçbir zaman bulunmadı, bu konu üzerinde hiçbir tartışma ve görüşme olmadı. Genelkurmay Başkanımızın konuşmasına atfen soracağınız hususlara herhangi bir cevap vermem mümkün değil. Belki şahsen sorulduğunda şahsımıza ait düşünceleri açıklamamız mümkün olabilir. Üzerimde hükümet sözcülüğü sıfatımız var.''Bakan Arınç, böyle bir konuda değerlendirmeye girmesi halinde, ''yanlış bir iş yapmış olacağını'' belirterek, ''Çünkü hükümetimizin böyle bir düşüncesi olduğunu belki söylemiş veya ima etmiş olurum. Kesinlikle, bu konuşma ve bu konuşmanın sonuçları üzerinde Kurul'da herhangi bir görüşme yapılmadı'' dedi.Bu konuşma üzerinde basında geniş değerlendirme yapıldığını anlatan Arınç, şöyle devam etti:''Terörle mücadele hükümetin konusudur. Güvenlik işin sadece bir boyutudur. Bu boyutun dışında diplomasi boyutu da en az onun kadar önemlidir. Bir taraftan da siyasi, ekonomik, toplumsal tedbirlerin alınması da en az güvenlik boyutu kadar önemlidir. Meseleye sadece güvenlik ve silah boyutundan bakmakla, bütün meseleyi görmek mümkün değildir. Dolayısıyla hükümet, kendi üzerindeki sorumluluğu, etraflıca görerek ve bütün yönleriyle dikkate alarak değerlendirmek ve gereğini yapmak mecburiyetindedir. Bu konuda hükümetimizin hiçbir zafiyeti yoktur. Bütün gücüyle ve iktidarıyla terörle mücadele konusundaki azmini her gün artırarak devam ettirmektedir.Sayın Genelkurmay Başkanı'nın, sadece Silahlı Kuvvetler boyutuyla veya güvenlik boyutuyla yaptığı değerlendirmeler bir yönüyle eksik kalabilir. Bunu şunu için söylüyorum; bugün bir gazetede, 'Esad'ı hatırla da kendine çeki düzen ver' şeklindeki bir başlığın doğrusu terörle mücadelede çok doğru bir tespit olmadığına inanıyorum. İşin diplomasi boyutu da fevkalade önemlidir. Aradan yıllar geçmiştir. Suriye'ye söylenen sözlerin, Irak'ın Kuzey'indeki oluşumla aynı benzerliği göstermediğini Türkiye'de herkes bilmektedir. Kaldı ki Suriye ile ve hatta İran ile Türkiye terörle mücadele konusunda iyi bir işbirliği içindedir.Suriye'nin son zamanlarda terör örgütüne yönelik operasyonları ve Türkiye ile işbirliğini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Aynı şekilde İran'ın terör örgütüne karşı, belki Türkiye'nin güçleriyle de birlikte yaptığı çalışmaları ve işbirliğini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Böyle başlıklar atar ve bunların da TSK tarafından düşünüldüğü imasında bulunursak, Suriye ile ilişkilerimizi zedeleyebilir bir başka konuda da Türkiye'yi güvenilmez hale getirebilir. Biz komşularımızla terör örgütüne karşı yapılacak mücadele konusunda çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Bunu fiiliyata dökmek ve somut neticeler almak da hükümetimizin her gün takibinde olduğu konulardır. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın konuşmasını bırakalım Türkiye'de kamuoyunda herkes rahatlıkla değerlendirebilsin, tartışabilsin. Hükümetimiz bu konuyu gündemine almadı, böyle bir şey konuşmadık, gerekirse sayın Başbakanımız kendileriyle bu konuyu enine boyuna her zaman görüşme imkanına sahiptir.''