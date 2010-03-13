Başbuğ'dan mesaj: "Sağlam ve tek yumruk olun"

T24 - Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 111. yıldönümü töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Harbiyelilere birlik mesajı verirken ''Yoluuz dinamik Atatürkçü düşünce sistemidir'' dedi. Geçen yıllara göre daha uzun bir teşekkür konuşması yapan Başbuğ, Atatürk'ün 1 Kasım 1920'deki Harbiye'de yaptığı konuşmaya atıfta bulundu. Harbiyelilere "Gelecekte bizlerin yerini alacaksınız, bizlere göre daha karmaşık ortamlarda görev yapacaksınız" diyen Başbuğ, "Sağlam ve tek yumruk olun" mesajı verdi.



Orgeneral Başbuğ, Atatürk'ün Harbiye'ye öğrenci olarak girişinin 111. yıldönümü dolayısıyla Kara Harp Okulu'nda düzenlenen törende konuştu.



Harbiyelilere, "genç silah arkadaşlarım" diyerek seslenen Orgeneral Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1920'de subay adaylarının diploma töreninde yaptığı konuşmadan bir bölüm aktardı.



Orgeneral Başbuğ, Atatürk'ün, "Ordumuzun kendisine verilen yüce görevleri hakkıyla başarabilmesi için gereken özelliklerden birincisi demir gibi sağlamlıktır. Orduda sağlamlığın tek görünen aracı, aydın, kahraman ve fedakâr subaylardır. Bugün ordumuzun subayları, saydığım özelliklere bütünüyle sahiptir. Fakat buna bir şey eklemek gerekir ki, içinde bulunduğu şu olağanüstü durum ve şartların heyecanlarıyla ve amaçlarıyla yetişecek olan genç subaylarımız bize bağımsızlık için daha güçlü ümitler vereceklerdir" sözünü okudu.



Orgeneral Başbuğ, "Atam, bugünün genç subay adayları da 90 yıl önce istediğiniz gibi aydın, kahraman ve fedakâr bir subay olmak üzere burada harp okulunda yetiştirilmektedirler. Bundan emin olunuz. Onlara güveniniz" diye konuştu.



'Yolunuz dinamik Atatürkçü düşünce'





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, şöyle devam etti:



"Harbiyeliler; sağlam olmak demek, özellikle zor şartlarda bir olmak, bütün olmak, tek yumruk olmak demektir. Sağlam olmak demek, her zaman kararlı, azimli ve ümitli olmak ve hep başarıya odaklı olmak demektir. Sağlam olmak demek, silah arkadaşlığı demektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde silah arkadaşlığı kederde ve kıvançta aynı duyguları paylaşmak, ortak olmak demektir. Sizler, geleceğin komuta heyetini oluşturacak subay adaylarısınız. Sizler, gelecekte bizlerin yerini alacak ve yüksek sorumluluklar üstleneceksiniz. Sizler, bizlere oranla çok daha farklı, zorlu ve karmaşık ortamlarda görev yapacaksınız. Bu zor dönemlere fikren, ruhen ve bedenen hazır olmak zorundasınız. Sizlere güveniyoruz. Yolunuz, Atatürk'ün bizlere bıraktığı onun dinamik Atatürkçü düşünce sistemidir. Harbiyeliler, hepinizin gözlerinden öpüyorum."

