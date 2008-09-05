Başbuğ'a fahri hemşehrilik zor

Diyarbakır’da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşen ve “Diyarbakırlıların bize fahri hemşerilik vermesi lazım” diyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a DTP’lilerden tepki geldi.



DTP milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un Diyarbakır’da bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi ve ‘fahri hemşehrilik’ talebini değerlendirdi. DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Başbuğ’un sivil toplum örgütü adı altında ‘birileri’ ile bir araya gelmesi ancak Büyükşehir Belediye Başkanı’nı dışlamasının anlamlı olduğunu söyledi. Birdal, “Fahri hemşehriliği, bu onuru Diyarbakır halkı verir. Birilerinin kendini oralı ilan etmesi, oralı olduğunu göstermez. Fahri hemşehrilik halkın iradesiyle seçtiği Büyükşehir Belediyesi’nin takdiridir” dedi.



“GENERALLER KENAN EVREN GİBİ DAVRANMAYA DEVAM EDİYOR”



DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik ise ‘askerlerin fahri hemşehriliği sevdiği’ni belirterek, “Bu Kenan Evren alışkanlığı. Kenan Evren anayasasının değişmezliğini savunan generaller Kenan Evren gibi davranmaya devam ediyor. Diyarbakır’ın fahri hemşehrisi olunabilmesi için çatışmalı ortamın, demokratik sürece geçmesi için çaba gösterilmesi lazım. Toplumsal barış sağlandığı zaman Diyarbakır’ın fahri hemşehrisi olabilir” diye konuştu. Özçelik, Başbuğ’un bazı sivil toplum örgütleriyle yaptığı görüşmeleri ise “işe yaramaz” şeklinde değerlendirdi.



“ÖNCE HALKIN SEÇTİĞİNE VE İRADESİNE SAYGI GEREKİR”



DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da, Genelkurmay Başkanı’nın kuvvet komutanları ile Türkiye’nin her yerinde ziyaretler yapmasının, sivil toplumla görüşmesinin doğal olduğunu, abartılmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



“Ancak Diyarbakır gibi bir büyükşehirde, güneydoğunun en büyük kentinde, halkın iradesiyle seçilmiş yerel yönetimler göz ardı ediliyorsa bu ziyaretin önemi yoktur. TTB, barolar ve insan hakları kuruluşları gibi bölgenin sorunları konusunda en duyarlı kesimlerle görüşülmüyor. Geriye kala kala hükümetten ihale beklentisi olan iş çevreleri, AKP yandaşları, cemaat sermayesi, AKP hükümetinin bölgeye özenle seçip gönderdiği mülki erkan kalıyor.



Fahri hemşehri olunabilmesi için Diyarbakır halkının bütününün kucaklanması gerekiyor. Fahri hemşeri olmak istiyorlarsa öncelikle halkın büyük bir oy oranıyla seçtiği yerel yönetimlerin bu tür beratları verdiğini düşünerek, halkın iradesine, seçtiklerine saygı göstermeleri gerekir. İstiklal Savaşını birlikte vermiş kürt yurttaşlarımızın da katıldığı bir Zafer Bayramı'nda dahi Meclis’te grubu bulunan DTP’yi dışlayarak halkın özgür iradesi karşısında duruş göstererek hiç kimse orada 2 yıl görev yaptı diye fahri hemşehrilik beklentisi içine girmesin. Saygı beklemek Diyarbakır halkının en büyük hakkıdır."