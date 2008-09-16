Başbuğ: Ziyaret vefa borcuydu



Basın kuruluşu temsilcilerinin çağrılı olduğu iki günlük "İletişim Toplantısı"na katılan Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila ve Radikal gazetesi Ankara temsilcisi Murat Tetkin toplantıya ait notlarını anlattı.



Bila ve Yetkin, yeni GenelKurmay Başkanı İlker Başbuğ ile yeni bir dönem başladığının açığa çıktığı görüşünde birleşti.



Alınan bilgilere göre yaklaşık 4 saat süren toplantıda Başbuğ, Ergenekon tutuklusu emekli paşalara yapılan ziyarete açıklık getirdi. Başbuğ ziyaretin 3 boyutundan bahsetti. Birincisi TSK'ya 50 yılı aşkın hizmet vermiş olan emekli generallere bu ziyaretin doğal olduğunu, ikincisi uzun yıllar silah arkadaşlığı yaptıkları komutanlara vefa borçlarının olduğunu, üçüncü olarak da bu ziyaretin insani bir boyutu olduğundan bahsetti.



TSK SİYASETE ALET EDİLEMEZ



Genel Kurmay Başkanı'nın değişmesiyle TSK'nın genel tavrının değişmeyeceğini açıklayan Başbuğ, hiç kimsenin TSK ve şehitler üzerinden siyaset yapmamasını da istedi.

Başbuğ, cemaatlerle ilgili sorulara ise sosyal devletin yerini cemaatler aldı diye cevap verdi. Başbuğ, Deniz Feneri davası ile ilgili sorulara cevap vermedi.



TEZKERENİN UZATILMASINI BEKLİYOR



Org. Başbuğ tezkerenin uzatılması ile ilgili bir sorun olmayacağını ve tezkerenin 17 Ekim'de hükümetin tezkereyi uzatmasını beklediklerini söyledi.



TSK'DAN SIZAN BELGELER



Bu konu ile ilgili araştırmalar yaptıklarını ama bu olayların sadece TSK'nın değil tüm dünya ordularının sorunu olduğunu belirten Başbuğ, gelişen teknolojinin böyle yansımaları olduğunu kaydetti.







