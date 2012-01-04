Başbuğ tutuklanırsa iki komutan istifa edecek!

T24 - Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un İnternet Andıcı davasından dolayı tutuklanması durumunda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Harp Akademileri Komutanı Aslan Güner'in istifa edeceği yönünde rest çektikleri iddia edildi.



Yeni Şafak Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, internet andıcı emrini veren ve yarın ifade verecek olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanması halinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Harp Akademileri Komutanı Aslan Güner'in, "İlker Başbuğ tutuklanırsa, istifa ederiz" şeklinde bir restte bulunduklarını aktardı. Selvi, iki kuuvvet komutanının restine karşılık Erdoğan ve Orgeneral Özel'in de "Reste rest" kararı aldıklarının belirtildiğini belirtti.



Tutuklu generallerden Mehmet Eröz'ün internet andıcı emrini 14 Nisan 2009'da İlker Başbuğ'dan aldıklarını söylemesini hatırlatan Selvi'nin yazısında, 13 Nisan'da Mehmet Haberal'ın tutuklanması ve Süleyman Demirel'in apar topar aprona gelmesine dikkat çekiyor.



Selvi'nin yazısındaki çarpıcı bölümler şöyle:



İlk kez darbecilerden hesap soruyoruz. Sırada 28 Şubat ve 27 Nisan-e muhtırası var. Suikast silahlarına boru, darbe planlarına, "Kağıt parçası" İnternet Andıcı'nın üstü örtülmek istendi.



Ancak ne zaman ki darbe soruşturması ciddiyetle yürütüldü. O zaman bir dönüm noktası yaşandı. Islak imzanın sahibi Dursun Çiçek'in, Hıfzı Çubuklu'nun ve Mehmet Eröz'ün, İlker Başbuğ'un dinlenmesi konusunda ısrarlı talepleri ile bu noktaya ulaşıldı. İlk kez bir Genelkurmay Başkanı ifade verecek.



İlker Paşa görevi sırasında sık sık hukuk devletine bağlı olduklarına vurgu yapardı. Şimdi bunu göstermenin sırası. Çünkü tutuklu generallerden Mehmet Eröz'ün ifadesinde, "İnternet Andıcı olarak yer alan çalışmanın emrini Genelkurmay Başkanı'ndan aldıklarını, fakat bu kararla 4 tane internet sitesini faaliyete geçirmediklerini, 14 Nisan 2009 tarihinde internet andıcına onay alırken yaptıkları incelemede..." diye devam eden bir bölüm var.



Burada İlker Başbuğ'un, İnternet Andıcı'nın hazırlanması için 14 Nisan tarihinde talimat verdiği ortaya çıkıyor. Peki ne oldu da önce askıya alınan çalışma için 14 Nisan'da yeniden talimat verildi? Orada Mehmet Haberal'ı, Bedrettin Dalan'ı ve Süleyman Demirel'i görüyoruz. 13 Nisan'da Mehmet Haberal tutuklanıyor, eski Cumhurbaşkanı Demirel ise aprona kadar giderek kendisini uğurluyor.



Ergenekon ne zaman ki masonlara ulaştı, orada kesintiye uğradı ve bir türlü ilerleme sağlanamadı. Eğer İlker Paşa bildiklerini saklamayıp, ifadesinde anlatırsa gerçekleri öğrenme imkanımız olacak.



Bir dönemler eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun gözaltına alınacağı söylentileri yoğunlaşınca, Genelkurmay'a gelip, "Beni almaya gelirlerse kafama sıkarım" diyerek kendisine sahip çıkılmasını sağlamıştı.



Şimdi de bir başka Kıvrıkoğlu gündemde. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Harp Akademileri Komutanı Aslan Güner'in, "İlker Başbuğ tutuklanırsa, istifa ederiz" şeklinde bir restte bulundukları söyleniyor. Sonucunu söyleyeyim mi? Genelkurmay Başkanı Özel ile Başbakan Erdoğan'ın, "Reste rest" kararı aldıkları belirtiliyor.



Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının istifasına pabuç bırakmayan iradenin istifa tehdidine boyun eğmesi beklenemez. Boru değil demokrasi bu...

