Başbuğ: Rüyalarımda uçuyorum

T24- Genelkurmay Başkanı Orgeral İlker Başbuğ, pilot olmanın içinde bir uhde olarak kaldığını belirterek "Rüyama giriyor, bir uyandım uçuyorum" dedi.













Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Bandırma'daki 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na düzenlenen basın turuna katılarak, incelemelerde bulundu.

Üste bulunan uçakların uçuşlarını izleyen Orgeneral İlker Başbuğ, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisinin de küçük bir pilotluk deneyimi yaşadığını ifade eden Orgeneral Başbuğ, üsteğmen rütbesiyken pilot olmak için kursa katıldığını belirterek, ''Ama kısmet değilmiş, nasip değilmiş. Uçmaya başladığınız zaman bir aşktır'' dedi.





Pilot olmanın içinde bir uhde olarak kaldığını ifade eden Orgeneral Başbuğ, ''Bazı şeyler oldu, kurstan ayrılmak zorunda kaldım. Ondan sonraki dönemde rüyama çok girmiştir, bazen uçmak. Bir uyandım uçuyorum, uçuş güzeldir'' dedi.

''Bir daha dünyaya gelseniz havacı mı olmak istersiniz?'' sorusunu Orgeneral Başbuğ, gülümseyerek yanıtlamadı.







'TSK'ya güven tam'







Bütün kuvvetlerin önemli olduğuna dikkati çeken Orgeneral Başbuğ, ''Gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Halkımızın TSK'ya güveni tamdır'' diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, daha sonra F16 uçağının kullandığı hava-hava ve hava-yer mühimmatları sergisini inceledi.

İncelemelere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık da katılıyor.