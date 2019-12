Başbuğ: Ordu halkçı, MGK'da her üye eşit

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Harp Akademileri'nde TSK'nın milletle aynı hassasiyetlere sahip olduğunu belirterek "Türk ordusu halktır, halktandır, halkçıdır" dedi



Sivil asker ilişkilerini daha sağlıklı değerlendirebilmek için askerliği anlamak gerekir. Askerlik profesyonel bir meslektir. Askerlik büyük deneyime sahip olmayı gerektirir. Askeri profesyonellik iş dünyasındaki diğer yapılanmalardan farklıdır. Askerlik profesyonel bir meslekten çok bir yaşam biçimidir.



* Toplumların dönüşümünde, modernleşmede asker daima öncü olmuştur. Silahlı Kuvvetler aynı zamanda teknoloji demektir.



* Silahlı kuvvetlerde etik ve ahlaki değerler çok önemlidir. Askerin üniformasının şerefi ve onuru her şeyin üzerindedir.



* Askerlik toplumun güveni ve itimadı üzerine inşa edilir. Toplumun bu mesleği icra edenlere güven duyması hayatidir.



* Silahlı kuvvetlerin halkın vergisiyle oluşturulduğu unutulmamalıdır.



* TSK yapılan anketlerde her zaman en güvenilir kurum olarak başta yer almaktadır. Bu durum nasıl oluşmaktadır?



* TSK ulusumuzun güvenine mazhar olmuştur çünkü ülkemizin risklerle dolu jeopaolitiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak görevini yapmıştır. TSK millete hizmet etmek için vardır.





* TSK’nın güvenini sarsan iki ön yargılı yaklaşıma dikkat çekmek isterim.



* Bunlardan birisi demokratlık kisvesi altında TSK’ya muhalefet yapılması inanınız ki demokrasimizi geliştirmeyecektir. Ayrnı şekilde silahlı kuvvetler deamokrasinin gelişmesinde engelleyici bir kurum olarak gösterilmesi yanlıştır.



* İkincisi toplumumuzun mütedeyyin kesimini etkilemek için TSK’yı din karşıtı gösteren propaganda kampanyalarıdır. Müdedeyyin kesim bu propangandaya itibar etmemektedir. Çünk Türk askeri bu milletin kendisinirb. Türk ordusunun askeri halktır, halktandır, halk içindir.



* Her ülkede karar mekanizmalarının nasıl işleyeceği, asker ve sivil ilişkilerinin nasıl olacağı o ülkenin anayasasında belirlenmiştir. Bu nedenle sivil asker ilişkileri ülkelerin kendine özgü yartları dikkate alınarak incelenmektedir.



* Bu ilişkide sivil liderler gerçek güce sahiptir ancak sivil otoritenin asker ilişkilerinde katı prensiplerden ziyade sağduyulu yaklaşımı ön plana çıkmalı.



* Komutan karar almadan önce konuya ilişkin astlarının düşünce ve önerilerini almalıdır. Ancak karar aldıktan sonra her şey biter. Komutanın karırı en iyi şekilde yerine getirilir. Silahlı kuvvetlerde üstler astlarının güvenini zedelememeli.



* Askerlerinin önerilerinin sivil otorite tarafından dikkate alınmaması halinde yaşanacak olaylar Irak – ABD savaşında görülmüştür. Sivil asker ilişkilerinde bu husus, ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için önemlidir. Elbette bu noktada karar siyasi otoriteye aittir. Ancak profesyonel önerilerin dikkate alınmaması halinde sorumluluk siyasi otoriteye aittir.



* Sivil asker ilişkilerinin yürütülmesinde tek sorumlu makam Genelkurmay Başkanlığıdır. MGK’da sivil ve asker üyeler görüşlerini serbest olarak dile getirirler. MGK’da her üye eşittir. MGK’nın gerekliliğini sorgulayanlara ilgili yasayı okumalarını tavsiye ederim.



* TSK vazifelereni cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı olarak yürütür. Demokrasi ve laiklik vazgeçilmezdir. Günümüz şartları silahlı kuvvetlerin önemini artırıyor.



* Günümüzdeki sorunların yalnız tek başına, askeri güçle kaldırılamayacağını da anlamalısınız.



* Türkiye 1970’lerin başından beri değişik terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu terör örgütleri içerisinde ülkemize en fazla zarar veren PKK bölücü terör örgütüdür.



* PKK çatışmayı etnik bir çatışma gibi göstermeye çalışıyor ama bunu başaramıyor. Bölücü terör örgütü etnik bir çatışma yaratmaya çalışıyor. Bugün Türkiye’de yaşadıklarımız etnik bir çatışma olarak tanımlanabilir mi?



* 30 yıldır mücadele etmemize rağmen bazı kavramları oturtamadık. Entegrasyon, ulus devlet kavramı nedir?



* Örgüt 1994’ten sonra tektik değiştirdi. 1994 terörle mücadelede bir milattır. Örgüt, Marksist ideolojiyi geri plana iterken etnik unsuru öne çıkardı. Kürt kökenli vatandaşlarımızın üzerinde baskı uygulamaya başladı