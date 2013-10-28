Başbuğ: Lice'ye git emrini ben vermedim

Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, Lice olaylarına ilişkin hazırlanan iddianame ve çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Lice ilçesinde 22 Ekim 1993 günü meydana gelen olaylara ilişkin iddianameyi kabul ettiğini hatırlatan Sezer, Ağustos 1993 - Ağustos 1995 yılları arasında Jandarma Asayiş Kolordu Komutan yardımcılığı görevinde bulunan Başbuğ'a yönelik kasıtlı ve ima dolu haberler yapıldığını belirtti.

Söz konusu haberlerde müvekkili tarafından Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'a "Lice'ye git" emrinin verildiğinin iddia edildiğini kaydeden Sezer, şöyle dedi: "Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı, Lice ilçesinin güneyinde bulunan Dibek-Yolçatı-Esenli bölgesine 22 Ekim 1993 günü operasyon icra edilmesine karar vermiştir. Operasyonun icra edileceği 22 Ekim 1993 günü sabahı Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Bahtiyar Aydın, İl Jandarma Alay Komutanı J.Alb. Eşref Hatipoğlu ve Bölge Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü J.Kur.Bnb. M. İhsan Batı'nın beraberinde emir astsubayı olduğu halde, 06.30-07.00 saatleri arasında, Diyarbakır'dan havayolu ile Lice İlçe Jandarma Birlik Komutanlığı ve Jandarma Komando Bölüğü'nün bulunduğu yere gittikleri ve orada taktik komuta yeri tesis ettikleri bilinmektedir.

Lice'ye git emri verilmedi

Müvekkili İlker Başbuğ'un Aydın'a "Lice'ye git" şeklinde bir emir vermediği savunan Sezer, "bu yöndeki haber ve yorumların yalan olduğunu ileri sürdü. Olaya ilişkin iddianamede Lice Emniyet Amirliği tarafından hazırlanmış olay tutanağı bulunduğunu ifade eden Sezer, tutanakta bölgenin yoğun ateş altında olduğunun anlatıldığını söyledi. Sezer, takviye ekiplerin de bölgeye geldiği yazılan tutanakta, komuta yerinde çatışmaları yöneten Aydın'ın saat 11.45 civarında başından yaralandığının anlatıldığını ifade etti.

Helikopter yoğun ateş nedeniyle inmedi

22 Ekim 1993 günü Korgeneral Hasan Kundakçı ile Başbuğ'un Şenyayla bölgesinde devam eden büyük çaplı operasyonu yerinde görmek üzere o bölgeye gittiklerini belirten Sezer, "Şenyayla bölgesinden Muş'a geldiklerinde, Tuğg. Bahtiyar Aydın'ın vurulduğunu öğrenmişler ve bunun üzerine birlikte aynı helikopter ile Lice'ye intikal etmişlerdir. Helikopter, yoğun ateş nedeniyle komando bölüğünün bulunduğu yere inememiştir. Bunun üzerine, helikopter ateş altında iç güvenlik taburunun bulunduğu bölgeye güçlükle inmiştir. Helikopterden inen Korg. Kundakçı ve müvekkilim beraberinde bulunanlar ile, ateş altında sıçrayarak en yakındaki mevzilere girmişlerdir" ifadelerini kullandı.

İddialar akıl dışı

İlkay Sezer bu yazılanların bile 22 Ekim 1993 günü Lice'de yaşanan olayların, haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi bir kurgu olmasının yanlışlığını, inanılmazlığını ve akıl dışı olduğunu gösterdiğini savundu. Avukat Sezer açıklamasının sonunda, "Bu vesileyle görevinin başında şehit olan ve müvekkilimizin kahraman silah arkadaşı Tuğg. Bahtiyar Aydın'ı rahmetle anar, bitmeyen acıları yeniden alevlenen değerli aile bireylerinin de acılarını yürekten paylaşırız" ifadelerini kullandı.