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Başbuğ: Geceleri uyuyamıyorum

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, geceleri geç vakitlere kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelecek haberleri beklediğini ve uyuyamadığını söyledi.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, geceleri geç vakitlere kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelecek haberleri beklediğini ve uyuyamadığını söyledi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Sabahattin Önkibar’a konuşan Orgeneral Başbuğ, önemli mesajlar verdi.

Başbuğ, PKK ile mücadelenin başarıyla sonuçlanabilmesi için örgütün Kuzey Irak’taki kamp ve üslerinin yok edilmesinin gerekliliğine işaret etti.Başbuğ, Ergenekon soruşturmasının Güneydoğu’daki askerlerin moralini nasıl etkilediğine ilişkin bir soruya, “Söz konusu vatanın bölünmez bütünlüğü olduğu için o malum şeyler mensuplarımızın morallerini bozmadı” yanıtını verdi.

Başbuğ, “Biz kabile ordusu değil, bir cihan devletinin ordusuyuz. Dolayısıyla ona uygun davranmak bizim için vecibedir. TSK, duygular ve hamasetle değil, kanun, kural, realite, teamül ve ilkelerle hareket edip tutum alır” diye konuştu.

PKK saldırılarının devam edeceğini belirten Başbuğ, “Ancak Türkiye bunun üstesinden gelecektir” dedi. Önkibar, yazısında Başbuğ ile görüşmesinde yakın zamanda bir kara harekâtının sinyalini aldığını ifade etti.

Başbuğ, PKK ile mücadelenin siyaset üstü olduğunu vurgulayarak, “Şehit anne feryatları da mücadeleye katkı sağlamaz, toplumdaki ayrışmayı besler” dedi.

“Öncelik terörle müzakere değil, terörle mücadele. Bunun için de kararlı olmamız gerekir” diyen Orgeneral Başbuğ, geceleri geç vakitlere kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelecek haberleri beklediğini ve uyuyamadığını vurguladı.



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