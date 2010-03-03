Başbuğ, 12 üst düzey subayla buluştu

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, bugün (3 Mart 2010) öğle saatlerinde geldiği Bodrum'da bir toplantıya katıldı ve eşi ile yarım günlük tatilin ardından Ankara'ya döndü.



Bu sabah saatlerinde askeri uçakla Ankara'dan Bodrum'daki Koru Askeri Havalimanı'na gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile eşi Sevim Başbuğ, helikopterle Bardakçı Koyu'ndaki Kara Kuvvetleri Kamp Eğitim Merkezi'ne geldi.



Kamptaki özel toplantı salonuna geçen Orgeneral Başbuğ'un 12 üst düzey subayın bulunduğu ve yaklaşık bir saat süren toplantıya katıldıktan sonra, eşi ve subaylarla birlikte öğle yemeği yedi.



Yemekten sonra kampın ormanlık alanında kısa bir yürüyüş yapan Orgeneral Başbuğ'un sivil kıyafetli olduğu gözlendi.



Saat 16.15'te geldiği helikopter ile kamp merkezinden ayrılan Orgeneral Başbuğ ve eşi Ankara'ya dönmek üzere yine Koru Askeri Havaalanı'na gitti.

