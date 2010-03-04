Başbuğ, 12 üst düzey subayla Bodrum’da

T24

Genelkurmay Başkanı Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ’la birlikte Bardakçı Koyu’ndaki Kara Kuvvetleri Kamp Eğitim Merkezi’ne geldi. Başbuğ, burada 12 üst düzey subayın hazır bulunduğu ve yaklaşık bir saat süren toplantıya katıldı. Ardından kampın Bodrum Kalesi manzaralı restoranında, eşi ve subaylarla birlikte öğle yemeği yedi. Sivil kıyafetli olan Başbuğ, yemekten sonra kampın ormanlık alanında kısa bir yürüyüş yaptı.Kendisini Koru Askeri Havaalanı’na götürecek helikoptere binişi sırasında eşine nazik bir biçimde yol verdiği gözlenen Başbuğ, kamptan saat 15.15’te ayrıldı. Başbuğ, askeri bir uçakla Ankara’ya döndü.