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Başbuğ, 12 üst düzey subayla Bodrum’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ dün Bodrum’a kısa bir ziyaret yaptı.

04 Mart 2010 02:00

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ dün Bodrum’a kısa bir ziyaret yaptı.

Başbuğ Bodrum’a gittiGenelkurmay Başkanı Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ’la birlikte Bardakçı Koyu’ndaki Kara Kuvvetleri Kamp Eğitim Merkezi’ne geldi. Başbuğ, burada 12 üst düzey subayın hazır bulunduğu ve yaklaşık bir saat süren toplantıya katıldı. Ardından kampın Bodrum Kalesi manzaralı restoranında, eşi ve subaylarla birlikte öğle yemeği yedi. Sivil kıyafetli olan Başbuğ, yemekten sonra kampın ormanlık alanında kısa bir yürüyüş yaptı.

Kendisini Koru Askeri Havaalanı’na götürecek helikoptere binişi sırasında eşine nazik bir biçimde yol verdiği gözlenen Başbuğ, kamptan saat 15.15’te ayrıldı. Başbuğ, askeri bir uçakla Ankara’ya döndü.


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