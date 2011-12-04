Başbilen'i öldüren bıçakta inceleme yapılmamış

T24 - ASELSAN Mühendisi Hüseyin Başbilen’i öldüren bıçakta parmak izi incelemesi yapılmadığı belirlendi. Başbilen’in özel aracındaki dizüstü bilgisayarı da kayıp olduğu ortaya çıktı.





Ankara’da, 7 Ağustos 2006’da, bileği ve boğazı kesik halde bulunan ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen’in ölümüne neden olan bıçakta parmak izi kriminal incelemesi yapılmadığı ortaya çıktı. Başbilen’in bileğini ve boğazını keserek intihar ettiği öne sürülmüş ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine konu hakkındaki verileri inceleyen bilirkişi, “Bu intihar süsü verilmiş bir cinayettir” demişti.



Taraf gazetesinin haberine göre; projenin 50 sayfası çantada Şaibeli ölümle ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Milli Tank Projesi’nde görev yapan Başbilen’in üzerinde çalıştığı projenin 50 sayfasını, araca sonradan konduğu belirtilen çantada buldu. Ancak mühendis Başbilen’in laptop’unun çantada olmadığı tesbit edildi.



Hüseyin Başbilen’in ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Veli Dalgalı, Deniz Feneri e.V soruşturmasına atandıktan sonra dosyayı savcı Murat Demir’e teslim etti. Dalgalı, Başbilen’i öldüren bıçak üzerinde parmak izi kriminal incelemesi yapılmadığını ortaya koydu.



Söz konusu bıçağın yaklaşık altı ay önce parmak izi analizi için kriminal incelemeye gönderildiği ancak incelemenin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

İntihar mektubu bulunamadı



Başbilen’in intihar mektubunu ASELSAN’daki bilgisayarında, 4 Temmuz 2006’da yazdığı öne sürülmüştü. Jandarmanın, mühendisin intihar mektubunun ASELSAN’daki bilgisayarında yazıldığı yönündeki raporu üzerine adı geçen bilgisayarın hard diskini incelemeye alan savcılık, burada mektubun kopyasına rastlayamadı. Hüseyin Başbilen’in ailesi ise, mektubun yazıldığı söylenen tarihte oğullarının işe gitmediğini öne sürdü.



Başbilen’in aracındaki çantanın buraya sonradan konduğu bilgisi, 28 Şubat 2011 tarihli bilirkişi raporunda yer almıştı.



Çantanın içinde Başbilen tarafından hazırlanan Milli Tank Projesi’nin ilk 50 sayfası bulundu. Ancak ailesi, Başbilen’in çantasında bir de laptop bulunduğunu iddia etmişti. Başbilen’in ASELSAN’daki bürosunda ve evinde yapılan aramalara rağmen ailenin söz ettiği laptop’un izine rastlanmadı.

Hüseyin Başbilen’in ikiz kardeşine rüşvet dayağı



Hüseyin Başbilen’in makine mühendisi olan ikiz kardeşi Hasan Başbilen, iş için gittiği Diyarbakır’da bir grup inşaat işçisinden dayak yedi. İstanbul’da özel bir inşaat firmasında çalışan Başbilen, yaklaşık on gün önce, bir inşaatta kullanılan iş makinelerinin bakım ve kontrolünü yapmak için Diyarbakır’a gitti.



İddiaya göre, iş makinelerinin harcadığı yakıt giderlerini fazla göstermesini ve parayı kendilerine vermesini isteyen işçilerin teklifini kabul etmeyen Hasan Başbilen, işçiler tarafından dövüldü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Başbilen’e doktorlar yedi gün iş göremez raporu verdi. Başbilen yaklaşık üç gün önce uçakla İstanbul’daki Haydarpaşa Hastanesi’ne kaldırıldı.



Bacaklarında ve kollarında ezikler olduğu belirtilen Başbilen’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kendisini darp edenler emniyette gözaltında kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başbilen’in çalıştığı özel şirket ise olayı takip etmesi için avukat görevlendirdi.



