-BAŞBAKANLIKTAN PAKİSTAN GAZETESİNE YALANLAMA ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12-13 Ekim tarihlerinde Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hiçbir özel mülakat vermediği ve herhangi bir ülke hakkında herhangi bir beyanda bulunmadığı belirtilerek, Pakistan'da yayınlanan bir gazetede Erdoğan'a atfen yapılan haberin, tamamen asılsız olduğu bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Pakistan'da yayımlanan ''The News'' gazetesinin bugünkü nüshasında Hamid Mir imzasıyla ''Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı: ABD, Dünya Teröristlerini Destekliyor'' başlıklı bir ''yalan haber'' yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, ''Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Ekim 2010 tarihlerinde Pakistan'a gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında hiçbir özel mülakat vermemişler ve herhangi bir ülke hakkında herhangi bir beyanda bulunmamışlardır. Söz konusu 'haber' tamamen asılsızdır. Konu, İslamabad Büyükelçiliğimiz tarafından da kaynağında tekzip edilmiştir'' denildi.