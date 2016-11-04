Başbakanlık'tan dünya basınına HDP açıklaması

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım'ın gözaltılarını vekillerin ifadeye gitmememleri nedeniyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hakkında suç isnadı bulunan bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra ifade vermek üzere mahkemelere çağrılan bazı HDP'li Milletvekillerinin bu çağrıya uymaması üzerine, savcılıklarca verilen talimatlar doğrultusunda gözaltı kararları uygulanıyor.

Polis ekiplerince ilk olarak HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ DiyarbakırCumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

HDP'nin diğer Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da, HDP Milletvekili Süreyya Sırrı Önder de Ankara'da gözaltına alındılar.

Bilindiği gibi Savcıların ifade vermek üzere Adliye'ye çağırdığı kişilerin bu davete ısrarla uymayarak yasaları ihlal etmeleri durumunda sanıklar ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınıyor.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği Mayıs ayında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 376 oyla, referanduma gerek kalmadan kabul edilmişti"

İçişleri Bakanlığı'ndan HDP operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanlığı HDP'ye yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Bingöl Cumhuriyet Savcılıklarının ilgili kolluk birimlerine verdiği talimatlar doğrultusunda 11 milletvekilinin adli mercilere götürülmek üzere yakalama işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.