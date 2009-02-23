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Politika

Başbakanlıktan ‘devlet mitingi’ açıklaması

Başbakanlık, 'Devlet imkanlarıyla miting' iddialarına karşı bir açıklama yaptı. Yalanladı: AKP'ye ait otobüs ve araçlar kullanıldı.

23 Şubat 2009 02:00

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugüne kadar gidilen illerin tümünde devlet kurumlarına ait açılışlar gerçekleştirildiği" belirtilerek, "Başbakan sıfatıyla yapılan bu açılışların dışında diğer hiçbir etkinlikte devlet imkanları kullanılmamıştır" denildi.


Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başbakanlık Basın Müşaviri Kemal Öztürk, Milliyet gazetesindeki haberle ilgili olarak Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'e açıklama gönderdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milliyet gazetesinin bugünkü sayısının manşetinde yer alan 'Devlet destekli miting olur mu' haberi doğru bilgileri yansıtmamaktadır. Bugüne kadar gidilen illerin tümünde devlet kurumlarına ait açılışlar gerçekleştirilmektedir. Başbakan sıfatıyla yapılan bu açılışların dışında diğer hiçbir etkinlikte devlet imkanları kullanılmamıştır. Açılışlar haricindeki mitingler için de AKP'ye ait otobüs ve araçlar kullanılmıştır.

19 Mart 2009'da seçim yasaklarının başlamasıyla birlikte devlet kurumları açılış ve tören düzenleyemeyeceği için Sayın Başbakan yurt içi gezilerini bu tarihten itibaren parti genel başkanı sıfatıyla gerçekleştirecektir. Her seçim döneminde tekrar edilen bu tür yanıltıcı haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve doğruları yansıtmadığını bilgilerinize sunarım."

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