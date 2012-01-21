-Başbakanlık'tan açıklama ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Başbakanlık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e zırhlı cip tahsis ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: ''Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral sayın Necdet Özel'e zırhlı cip tahsis ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Dün bir ulusal gazetede yayımlanan, akabinde haber portallarınca da alıntılandığı gözlenen iddiaya konu edilen zırhlı araç, yurt dışındaki bir misyonumuzun kullanımına tahsis edilmiş olup ilgili misyona gönderilmiş durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''