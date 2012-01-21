T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakanlık'tan açıklama ANKARA (A.A)

21 Ocak 2012 14:36

-Başbakanlık'tan açıklama ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Başbakanlık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e zırhlı cip tahsis ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: ''Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral sayın Necdet Özel'e zırhlı cip tahsis ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Dün bir ulusal gazetede yayımlanan, akabinde haber portallarınca da alıntılandığı gözlenen iddiaya konu edilen zırhlı araç, yurt dışındaki bir misyonumuzun kullanımına tahsis edilmiş olup ilgili misyona gönderilmiş durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24