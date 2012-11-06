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Başbakanlık'taki saldırgan tekrar gözaltına alındı!

Başkapan, serbest bırakıldıktan daha sonra terör şubesi tarafından gözaltına alındı

06 Kasım 2012 20:28

Başbakanlık Merkez Bina A Kapısı girişindeki güvenlik noktasında dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu devam ettiği sırada kuru sıkı tabanca ile 3 el ateş edince gözaltına alınan Nuri Başkapan, bugün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Başkapan daha sonra terör şubesi tarafından gözaltına alındı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Nuri Başkapan, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eylemin ardından Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Başkapan, burada Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından da sorgulandı. Başkapan, polise verdiği ifadede, işlediği bir suçun siciline işlenmesi nedeniyle uzun zamandır işsiz olduğunu ve bu nedenle iş bulamadığını söylediği öğrenildi. Başkapan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  

 

'Başbakan için canımı veririm'

 

Başbakanlığa girerek ateş etmesinin nedeninin sesini duyurmak olduğunu iddia eden Başkapan, "Uzun zamandır işsizim, kredi kartları borçlarım vardı. Daha önce derdimi Bakanlara anlatmıştım, ancak hiç bir çözüm bulunamadı. Ben de buraya gelerek sesimi duyurmak, derdimi anlatmak için böyle bir eyleme giriştim. Amacım kimseye zarar vermek değildi" dediği öğrenildi.

Bu arada üzerinde sıkıntılarını anlatan bir mektup çıkan Nuri Başkapan, Başbakan Erdoğan’ı çok sevdiğini belirttiği, "O benim için büyük bir lider. Kendisine çok büyük hayranlık besliyorum. Başbakan veya başka birine yönelik bir saldırım olmaz. Başbakan için canımı bile veririm" dediği kaydedildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Başkapan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Başkapan, daha sonra terör şubesi tarafından gözaltına alındı.

 

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