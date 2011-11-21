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Politika

Başbakanlık'taki görüşme sona erdi ANKARA (A.A)

21 Kasım 2011 22:25

-Başbakanlık'taki görüşme sona erdi ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeler sona erdi. Başbakanlık Resmi Konut'taki kabullerin ardından Başbakan Yardımcısı Atalay, bakanlar Ergin, Şahin, Yılmaz ile MİT Müsteşarı Fidan ve AK Parti Grup Başkanvekili Ünal konuttan ayrıldı. Başbakan Erdoğan daha sonra, BP Dünya Üstyöneticisi Robert Dudley'i kabul etti. Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yer aldı.

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