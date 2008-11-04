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Yaşam

Başbakanlık'ta silahla yaralama

Başbakanlık Merkez Bina'da silahını doldur-boşalt yapan polis memuru, hem kendini hem de meslektaşını vurdu.

04 Kasım 2008 02:00

Başbakanlık Merkez Bina'da silahını doldur-boşalt yapan polis memuru, hem kendini hem de meslektaşını vurdu.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Hakkâri ziyaretinde görev yapan polis memurları, gece Başbakanlık Merkez Bina'ya gelerek görev sırasında taşıdıkları silahları teslim ettiler.

Bu sırada Kalaşnikof marka tüfeğin içerisinde mermi olup olmadığını kontrol eden polis memuru A.Ş, şarjörü çıkarttıktan sonra doldur-boşalt yaparak tetik düşürdü. Namluda kalan merminin patlaması üzerine A.Ş. omuzundan, arkasında bulunan meslektaşı E.E. ise kolundan yaralandı.

Ankara Numune Hastanesine kaldırılan yaralı polislerden E.E'nin tedavisinin ayakta yapılarak taburcu edildiği, A.Ş'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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