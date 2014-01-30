Başbakanlık'ta ÖYM ve TMK zirvesi

Meclis'te dün bir araya gelerek özel yetkili mahkemeler (ÖYM) ve Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) kaldırılması ile ilgili taslağa son şeklini veren AKP kurmayları, Başbakanlık Resmi Konut'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başbakanlığa girerken MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da içeride olması dikkat çekti.

Başbakan'ın resmi programında yer alan Genelkurmay Başkanı ile haftalık olağan görüşme kapsamında Orgeneral Necdet Özel de içeride bulunuyor.