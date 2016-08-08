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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakanlık’ta ‘FETÖ’ operasyonu; 16 kişi tutuklandı

2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı

08 Ağustos 2016 21:16

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi'nden gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'si ‘FETÖ’ üyesi olmak suçundan tutuklandı. 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, Hakkında gözaltı kararı bulunan, Fatih Üniversitesi eski rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak Tekalan'ın da bulunduğu 12 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Fethullahçı Terör Örgütü'nün Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi'ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 18'si gözaltına alınmıştı.

 İstanbul Mali Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 18 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan 18 şüpheli tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan 16 şüpheli, ‘FETÖ’ üyesi olmak suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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