Başbakanlık’ta domuz gribi toplantısı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, domuz gribi (H1N1) salgınıyla ilgili Türkiye bakımından şu an için bir tehlikenin söz konusu olmadığını ama bunun için önceden tedbir alınması gerektiğini bildirdi.



Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetim Genel Müdürlüğü'nce, domuz gribine (H1N1) karşı alınan ve alınacak önlemlerin değerlendirileceği bir toplantı düzenlendi.



Toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yanı sıra RTÜK Başkanı Zaid Akman ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile Sağlık, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm Bakanlıkları Müsteşarları, Gümrük Müsteşarı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Çiçek, Meksika'da başlayan ve dünyada yayılma eğilimi gösteren, Dünya Sağlık Örgütü'nün de yakın takibe aldığı domuz gribi salgınıyla ilgili Türkiye için bir sıkıntı ve tehlike olmamakla birlikte, alınacak ve alınmış tedbirlerin gözden geçirileceğini bildirdi.



Konu üzerinde büyük bir hassasiyetle duran Sağlık Bakanlığı'nın sağlık yönüyle ilgili tedbirleri uygulamaya koyduğunu kaydeden Çiçek, "Ama bunun bir de devletimizin diğer birimleri, kuruluşlarımızca da hassasiyetle kendi yönlerinden değerlendirilmesi, takibi ve her şeyden evvel de kamuoyuna duyurulabilmesi açısından Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı eylem planını burada tartışacağız, müzakere edeceğiz. Ondan sonra da kamuoyuna duyurulması noktasında her birimizin yapacağı çabalar, faaliyetler, gayretler var. Bu toplantının maksadı budur" şeklinde konuştu.



Ülke bakımından şu an için bir tehlikenin söz konusu olmadığını ama tedbiri önceden almak gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Özellikle insan faaliyetlerinin yoğunlaştığı, turizm, mevsim sebebiyle insan ilişkilerinin yoğunlaştığı bir dönemde zaman zaman bu tür bulaşıcı hastalıklar dünyada da gelişme istidadı gösteriyor. O nedenle Türkiye'nin önceden tedbir alması gerekmektedir" dedi.



Toplantıda daha sonra Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan tarafından bir sunum yapıldı.