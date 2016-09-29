Başbakanlıkta dijital devrim görüşüldü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin, önde gelen 20 sanayi şirketinin yönetim kurulu başkanlarıyla yaptıkları Berlin'deki buluşmada Avrupa'nın dijital çağa nasıl hazırlanacağı tartışıldı. Başbakanlıkta yapılan beşinci buluşmada Avrupa'nın elektronik çağa geçişinin aşamaları belirlendi.

Başbakan Merkel Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun dijital ajandasını desteklediklerini belirterek, ‘dijitalleşmmenin hızlandırılmasıyla Avrupa'nın güven kaybını telafi edebileceğini ve 5G hızlı internet şebekesinin bütün Avrupa'yı kapsayacak şekilde genişletilebileceğini' söyledi.

Yılda 415 milyarlık ek hasıla

Buluşmaya katılan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dijital iç pazara geçişin AB ülkelerinin toplam gayrı safi hasılasını 415 milyar euro arttıracağını belirtti. Juncker Avrupa Yatırım Projesi'nden dijital iletişim şebekesine kaynak ayrılacağını ve kamusal alanda kurulacak ücretsiz internet iletişim şebekesinin 500 milyar Euro'luk yatırıma temel oluşturabileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dijital altyapı yatırımlarının yeterli olmayacağını ve AB'nin Google ve Apple gibi internet devlerine karşı kendi sanayi politikasını geliştirmesi gerektiğini belirtti. Hollanda ‘AB'nin bütün dünyada branşın devleriyle boy ölçüşebilecek şampiyonlar çıkarmasına ihtiyaçları olduğunu' söyledi.

Avrupa Sanayiciler Yuvarlak Masası başkanı Fransız Benoit Potier AB'nin, dijital gelecek için son derece yaratıcı çözümler geliştiren küçük ve orta ölçekli işletmeleri ihmal ettiğini söyledi. Potier de, Avrupa hızlı internet şebekesi ve dijital inovasyon teşviklerinin Avrupa projesine sembolik değer kazandırabileceğini dile getirdi.

Hızlı komünikasyon aksıyor

AB Komisyonu'nun dijital ekonomiden sorumlu üyesi Günther Oettinger hafta başında Berlin'e yaptığı ziyaret sırasında dijital ekonomi altyapısının tamamlanmasında karşılaşabilecekleri zorluklardan söz etti ve hızlı internete mutlak öncelik tanıdıklarını söyledi. 4G mobil haberleşme ağının Avrupa sathına yayılmasında ağır kalındığını ifade eden Komisyon üyesi çok sayıda noktanın halâ kapsama alanı dışında kalmasının modern Avrupa anlayışına uymadığını dile getirdi.

Günther Oettinger tele komünikasyon şirketlerine büyük sorumluluk düştüğünü ve yatırımların yüzde 80 ila yüzde 90'ını özel şirketlerin yüklenmesi gerektiğini söyledi. Dijital ekonomiden sorumlu Komisyon üyesi ‘tele tıp' ve bilgisayar güdümlü ulaşımın muazzam internet kapasitesi ihtiyacı doğuracağına işaretle yıl sonuna kadar 5G eylem planı hazırlayacaklarını ve 4G şebekesinin kapsama alanının genişletilmesiyle de ilgileneceklerini duyurdu.

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Richard Fuchs