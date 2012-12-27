Başbakanlık'ta 1 saatlik ODTÜ zirvesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün basın toplantısında ODTÜ’de yaşanan olaylarla ilgili, “‘Samimi bir havada protesto’ diyen akademisyenler mesleği bıraksınlar” açıklamasının ardından bugün ODTÜ Rektörü Ahmet Acar ile biraraya geldi

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, öğle saatlerinde Başbakanlık Resmi Konutu’na geldi. Rektör Acar ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitede geçen hafta yaşanan olaylı protestoyu görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren kritik görüşmeye ilişkin fotoğraf da yayımladı.

Görüşmenin Rektör Ahmet Acar’ın talebi üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

Başbakan’la görüşen ODTÜ Rektörü, Çankaya Köşkü’ne de çıkacak.

Rektör Acar, saat 17.00’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le bir araya gelecek.

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Rektör Acar, “Sanırım Sayın Başbakan yanlış bilgilendiriliyor. Olayların nasıl geliştiğini tek tek anlatacağım. Ortada yanlış bilgiler var. Tepkim Başbakan’a değil” ifadelerini kullanmıştı