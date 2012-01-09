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Başbakanlık'a Beyaz Saray modeli

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 150 dönüm arazi üzerine inşa edilecek Başbakanlık kampusu, Türkiye’nin en iyi korunan ve en güvenli kamu kurumlarından biri olacak.

09 Ocak 2012 02:00


T24 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 150 dönüm arazi üzerine inşa edilecek Başbakanlık kampusu, Türkiye’nin en iyi korunan ve en güvenli kamu kurumlarından biri olacak.
 


Başbakanlık yeni hizmet binasına taşınıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 150 dönüm arazi üzerine inşa edilecek Başbakanlık kampusu, Türkiye’nin en iyi korunan ve en güvenli kamu kurumlarından biri olacak.


Protokol imzaladı

Habertürk gazetesinin haberine göre, startı verilen Başbakanlık’ın yeni hizmet binası, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak. Başbakanlık kampusu, Söğütözü’nde bulunan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait arazi üzerine yapılacak. Başbakanlık merkez teşkilatındaki tüm birimler burada toplanacak.

Başbakanlık’ın yeni kampusunu, TOKİ yapacak. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü ile arazinin devrine ilişkin protokol imzalandı.

İlk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. Orman Genel Müdürlüğü bu süre zarfında başka bir hizmet binasına geçecek. TOKİ daha sonra araziye karşılık Orman Genel Müdürlüğü’ne yeni bir bina yapacak. Söğütözü’nde bulunan arazi üzerindeki lojmanlar da yıkılacak. TOKİ, en geç 2 yıl içinde kampus inşaatını bitirerek; arazi, inşaat bedeli ve diğer giderleri tahsil ettikten sonra Başbakanlık’a devredecek.

Başbakanlık’ın yeni hizmet binası Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak; en fazla 3 kat olacak. Odaların yüksekliği 4-5 metreyi bulacak. Kampusun protokol girişi Devlet Mezarlığı’nın olduğu bölümde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı gibi birkaç girişi olacak kampusun, personel ve ziyaretçi girişi ayrı olacak. Yeni Başbakanlık hizmet binası ve kampusu, güvenlik açısından da Türkiye’nin en güvenlikli ve en iyi korunan kamu kurumlarından biri olacak.


Merkez bina müze oluyor

Birçok başbakanın görev yaptığı, tarihi izler taşıyan ve 1. derece sit alanı olan Başbakanlık merkez binası ise müzeye dönüştürülecek. Başbakan Erdoğan’ın makam katının bulunduğu orta bölüm müze olarak hizmet verirken, yanındaki binalar diğer kamu kurumlarına tahsis edilecek.


Yeni bina için izin gerekiyor

Başbakanlık’ın yeni kampusunun yapılacağı Orman Genel Müdürlüğü arazisi 3. derece sit alanı olduğu için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Yeni Başbakanlık kampusu, 2-3 katlı binalardan oluşacağı için doğal yapıya zarar vermeyecek.



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