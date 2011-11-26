Başbakanlık'a Beyaz Saray modeli

T24-

AA'nın haberine göre, Başbakanlık bünyesinde, 2 önemli birim kuruluyor. "Sektörel İzleme ve Değerlendirme" birimine, tüm kuruluşlardan bilgi akışı sağlanacak. "Acil Durum Harekat ve Operasyon" merkezinde ise terör olayları, doğal âfetler ya da uluslararası gelişmeler anında takip edilecek ve devlet yöneticilerine acil bilgi notları hazırlanacak. Böylece acil karar verilmesi gereken durumlarda karar mekanizmaları hızlandırılacak.Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla eklenen yeni birimlerden "Sektörel İzleme ve Değerlendirme" birimi, ABD'deki Beyaz Saray danışmanlık sisteminde olduğu gibi çalışacak. Tüm kamu kurumlarından bilgi isteme yetkisi bulunan danışmanlık ofisi, güvenlik, uluslararası ilişkiler, adalet, enerji ve sosyal politikalar gibi alanlarda danışmanlık yapacak ve ilgili konularda özel rapor hazırlayacak.Danışmanlardan oluşacak ve aynı zamanda düşünce kuruluşu gibi görev yapacak olan "Sektörel İzleme ve Değerlendirme'' birimi, hükümet politikalarının oluşmasına katkı sağlayacak. Başbakanlık'a bağlı tüm kamu kuruluşlarından bilgi isteme yetkisiyle donatılacak."Acil Durum ve Operasyon Merkezi'' ise 24 saat kesintisiz görev yapacak. Yeni birim, özellikle mesai saatleri dışında meydana gelen terör olayları, doğal âfetler ya da uluslararası sıcak gelişmeleri takip edecek. Bu tür olaylara karşı teyakkuz halinde olacak. Ani gelişmeler hakkında ilgili devlet birimleriyle irtibata geçmek üzere teknik donanıma sahip olan "Acil Durum ve Operasyon Merkezi", kriptolu telefonlarla başta Başbakan Erdoğan olmak üzere, ani gelişen olayla ilgili idarecilerle irtibata geçecek. Böylece devlet yöneticileri, ani karar alınması gereken durumlarda kısa sürede sağlıklı bilgiye ulaşmış olacak.