Başbakanlık ve iki bakanlığa kritik atama

Başbakanlık Müşavirliğine Selim Yeşilbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşavirliğine Selçuk Bakkalbaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Şeyh Abdurrahman Çelik atandı.

Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm bakanlıklarına ait atama kararları 29 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakanlık Müşavirliğine Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü Selim Yeşilbaş atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşavirliğine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Selçuk Bakkalbaşı getirildi. Yine aynı bakanlığa bağlı Tapu ve Kadastro Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Mustafa Aslan tayin edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Telif Hakları Genel Müdürü Şeyh Abdurrahman Çelik atandı.