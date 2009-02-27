Başbakanlık uçağı ANA ‘özel’ uçak oluverdi

Eyüp Erdoğan / Tempo24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gezilerinde Başbakanlığa ait ANA ve ATA uçakları ile OBA helikopterini kullanması nedeniyle çıkan tartışma sürerken resmi haber ajansı Anadolu Ajansı dünkü bültenlerinde ilginç bir ifade kullandı.Anadolu Ajansı’nın dün (27 Şubat 2009) verdiği Erdoğan haberinde, ANA için “özel uçak” tanımlaması yapıldı.Ajansın abonelerine geçtiği haberin tam metni şöyle:“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ‘ANA’ ile saat 11.50'de Van'a geldi. Erdoğan'ı, Van Ferit Melen Havaalanı'nda, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Van Valisi Özdemir Çakacak, Belediye Başkanı Burhan Yenigün ve diğer yetkililer ile çok sayıda partili karşıladı.”Anadolu Ajansı, sabah geçtiği “gündem” metninin 2 numaralı maddesinde, Başbakan Erdoğan’ın Van’a yapacağı ziyaretin gerekçesinin partisince düzenlenen miting olduğu da şu cümleyle duyuruldu:“AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisince Van'da düzenlenen mitingde konuşacak. (Saat: 13.30).”Sözcü ve Milliyet gazeteleri, geçen hafta, Erdoğan’ı seçim gezilerinde Başbakanlığa ait resmi uçak, helikopter ve araçları kullanarak haksız bir seçim yarışı yapıldığını tartışmaya açmışlardı. AKP’li yetkililerse, Erdoğan’ın Başbakanlık ulaştırma araçlarını kullanarak gittiği yerlerde resmi açılışlar da gerçekleştirdiğini belirterek savunma yapmışlardı.Anadolu Ajansı’nın dün (27 Şubat 2009) abonelerine geçtiği “gündem”de, “Van Valiliği’ni ziyaret edecek olan Erdoğan, toplu açılış törenine de katılacak. (Saat: 15.00/16.00)” deniyordu.