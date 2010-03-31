Başbakanlık sizi dinliyor mu?

T24 - 'Telekulak' için uydurulan bir efsane, Başbakanlık İletişim Merkezi'nin telefonlarını kilitledi. Efsane şu: Cep no'nun başına 15 yaz, kendini ara, seni dinliyorlarsa anlaşılıyor."



Ancak bu arama yapılınca Başbakanlık İletişim Merkezi'nin telefonu düşüyor. 'Buyurun, Başbakanlık..." demeye kalmadan arayan bağırmaya başlıyor: "Beni niye dinliyorsunuz?.."





GSM abonelerinin dinlenip dinlenilmediklerini ‘0’ ile başlayan telefon numarasının başına ‘15’ yazıp kendi numarasını aradığı takdirde öğrenebileceği iddiası, Alo 150 Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) telefonlarının kilitlenmesine neden oldu!



Konya BİMER Temsilcisi Abdurrahman Berkcan, cep telefonunun dinlendiğini düşünen kişinin, telefon numa-rasının başına ‘15’ yazıp, numarasını aradığı zaman GSM operatörünün sadece ilk başta yazılan 150 numarası olarak algıladığını söyledi.



Berkcan, bu durumda Başbakanlık İletişim Merkezi’nin ‘150’ olan telefonunun aranmış olduğunu belirterek şöyle dedi: “Bu durumda arayanın karşısına ben veya beraber çalıştığım arkadaşım ‘Başbakanlık İletişim Merkezi’ diyerek çıkıyor. O zaman da, ‘Ben kendi numaramı çevirdim siz çıktınız. Beni niye dinliyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz?’ gibi sorularla karşılaşıyoruz. Dinleme yapmadığımızı, vatandaşlara yardım etmek için çalıştığımızı anlatıyoruz. Bazıları bizim olayı izah etmemiz ve yaptığımız işi anlatmamızdan sonra ikna olarak telefonunu kapatıyor. Bazıları ‘Başbakanlık bizi dinliyor’ düşüncesiyle izah etmemize fırsat vermeden telefonu kapatıyor.”



Konya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Selim Gülbahar ise BİMER ile bilgi verdi: “BİMER, illerin valiliklerine yapılan müracaatların Başbakanlık tarafından takip edilebilmesi amacıyla 2006 yılında kuruldu. Şahsen, telefon ve mektup yoluyla ulaşmak mümkün. ‘Alo 150’ telefon hattıyla arandığı zaman BİMER yetkilisi karşısına çıkar. Bu başvuruyu internet ortamında Başbakanlığa bildiririz. 15- 30 gün içerisinde yapılan başvuru sonuca bağlanır. 2009’da 4 bin 450 başvuru yapıldı, 4 bin 353’ü sonuçlandırıldı. 97’sinin araştırma ile ilgili konulyar olduğu için sonuçlanması bekleniyor.”







