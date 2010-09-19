T24 LogoT24 Logo
Politika

BAŞBAKANLIK RESMİ KONUTUNDA GÜVENLİK ZİRVESİ  ANKARA (A.A)

19 Eylül 2010 16:46

-BAŞBAKANLIK RESMİ KONUTUNDA GÜVENLİK ZİRVESİ  ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile biraraya geldi.  Başbakan Erdoğan, Ankara'ya geldikten sonra Başbakanlık Resmi Konutu'na geçti.  Erdoğan'ın konuta girişinin ardından, sırasıyla Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu konuta geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24