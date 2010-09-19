-BAŞBAKANLIK RESMİ KONUTUNDA GÜVENLİK ZİRVESİ ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile biraraya geldi. Başbakan Erdoğan, Ankara'ya geldikten sonra Başbakanlık Resmi Konutu'na geçti. Erdoğan'ın konuta girişinin ardından, sırasıyla Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu konuta geldi.