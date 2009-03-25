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Başbakanlık önünde kendini yakmak istedi

Servis aracı sahibi Neriman Doğan, evine gelen haciz nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyerek Başbakanlık önünde kendini yakmak istedi

25 Mart 2009 02:00

Başbakanlık merkez binası önünde kısa süre önce icraya düşen emekli polis memuru Tuncer Aydın’ın iki silahından birini başına diğerini göğsüne dayayarak yaptığı protestonun ardından, dün bir kriz eylemi daha yaşandı.

Başbakanlık’a gelen Ankara-Kırıkkale arası servis aracı sahibi Neriman Doğan isimli kadın, evine gelen haciz nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyerek, pet şişe içerisine doldurduğu benzinle kendini yakmak istedi.

Edinilen bilgiye göre Ankara-Kırıkkale arası servis aracı sahibi olduğu öğrenilen Doğan, Kırıkkale Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine yer göstermemesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır aracını çalıştıramadığını belirtti. Doğan, aracını çalıştırdığı zaman aracı kaçak göründüğünden sürekli olarak ceza yazıldığını ve cezalar yüzünden evine haciz geldiğini söyledi.


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