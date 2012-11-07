Başbakanlık önünde benzinle kendini yaktı!

Başbakanlık önünde, pazartesi günü gerçekleşen 'kuru sıkı tabancalı' saldırı girişiminin ardından bu kez de bir kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

Kimliği belli oldu

Başbakanlık, pazartesi günü yapılan silahlı eylemin ardından bugün de bir vatandaşın kendisini yakma girişimine sahne oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Başbakanlık önüne gelen Ömer Avdemir, “Beni mahvettiler” diye bağırdı ve üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Avdemir’in, Altındağ Belediyesi’nden alacağı olduğu, bunu tahsil edemediği için ekonomik zorluk nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülüyor.

Yangın söndürücü ile müdahale

Başbakanlığın önüne araç girişini engellemek için konan bariyerlerin önüne gelen eylemci, üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Güvenlik kulübesindeki korumalar, bu tarz eylemlere karşı daha önceden bulundurulan yangın söndürücülerle müdahale etti. Avdemir’in, elleri, yüzü ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştu.

Hastaneye kaldırıldı

Kendini yakan eylemci, başbakanlığın içine sokularak tedavi altına alındı. Ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başbakan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Koruma Daire Başkanı Ramazal Bal da olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de yerlerdeki yanık izlerini suyla temizledi.